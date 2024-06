„Aimbot im Kopf“: Erster Neuralink-Patient spricht über Überlegenheit bei Shootern

Nach einem Unfall querschnittsgelähmt bekam Noland Arbaugh Neuralink implantiert. Bei Shootern sieht er enormes Potenzial – und Gefahr.

Was ist Neuralink? Von Elon Musk gemeinsam mit weiteren Investoren 2016 gegründet, entwickelte das Unternehmen ein gleichnamiges Gerät. Dieses dient zur Kommunikation des menschlichen Gehirns mit Computern. Anfang 2024 implantierten sie Neuralink erstmals einem Menschen, dem US-Amerikaner Noland Arbaugh (via Tagesschau).

Arbaugh ist seit einem Schwimmunfall im Jahr 2016 von den Schultern abwärts querschnittsgelähmt. Er leidet unter Quadriplegia, kann weder Arme noch Beine benutzen. Hierdurch ist er allerdings exakt, wen Neuralink Ende 2023 suchte, um seinen Chip, der mittels 1.024 winzigen Elektroden mit dem Gehirn verbunden wird, zu testen – mit Erfolg.

Ein passionierter Gamer bei Joe Rogan

Seit seiner Kindheit ist Noland Arbaugh begeisterter Spieler von Videospielen, wie er im Podcast von Joe Rogan erzählt. Seit seinem Unfall gestaltete sich das natürlich fast unmöglich. Zwar gab es auch vor Neuralink Hilfsmittel, aber selbst geruhsame Spiele wie Civilization 6 konnte er so nicht genießen.

Was hat sich verändert? Seit der Operation und Implantation von Neuralink kann er wieder am PC spielen – zumindest manches. So berichtet er von einer direkt durchzockten Nacht mit Civilization. Als die beiden auf Halo zu sprechen kommen, wird es wahrlich spannend.

Kann er schon Shooter wie Destiny 2, Halo oder CoD spielen? Nein, noch hat er diese Spiele nicht ausprobieren können. Aber in den kommenden Jahren werde das möglich sein – da ist er zuversichtlich. Sobald das eintritt, sieht er große Veränderungen auf den E-Sport zukommen. Denn die Präzision bei gleichzeitiger Geschwindigkeit, die er mittels Neuralink am PC erreicht, sei unfassbar.

Ich habe einen Aimbot in meinem Kopf

Teils habe er das Gefühl, Dinge am Computer passieren, ehe er es will. Der Gedanke müsse ihm nur durch den Kopf schießen und schon führe das System Befehle aus.

Was vermutet er für E-Sports? Noland Arbaugh nimmt an, es werde separate Ligen brauchen, denn mit seiner potenziellen Leistungsfähigkeit könne kein Mensch mit den Händen an Maus und Tastatur geschweige denn am Controller mithalten.

