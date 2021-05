Die besten Gaming-Tastaturen, die ihr aktuell kaufen könnt, findet ihr übrigens auch hier auf MeinMMO. In unserer Kaufberatung erklären wir euch, was ihr beim Kauf einer Tastatur beachten müsst und welche Modelle dieses Jahr empfehlenswert sind. Die K63 von Corsair findet ihr übrigens auch in dieser Kaufberatung.

Im hochpreisigen Bereich für Gaming-Tastaturen bis 150 Euro hat sich Roccat mit seiner Vulcan-Serie aufgestellt. Hier setzt Roccat auf eigene entwickelte Switches, die sich unter den Tasten befinden. In seiner Kolumne erklärt MeinMMO-Autor Benedikt Schlotmann, warum er am liebsten mit Roccats Vulcan 121 schreibt und arbeitet:

Vor einer Woche hatte Roccat mit der Roccat Kone Pro und Kone Pro Air bereits zwei neue Mäuse vorgestellt. MeinMMO stellt euch in diesem Artikel vor, was die beiden Tastaturen können und welche Konkurrenz es aktuell auf dem Markt gibt.

