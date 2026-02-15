Chinesischer Roboter erzeugt Hitze und bewegt sich wie ein Mensch, doch der Preis zeigt: Ist nur was für Reiche

Chinesischer Roboter erzeugt Hitze und bewegt sich wie ein Mensch, doch der Preis zeigt: Ist nur was für Reiche

Das Tech-Unternehmen DroidUp hat seinen neuen Roboter vorgestellt. Er soll vor allem als sozialer Partner dienen.

Was ist das für ein Roboter? DroidUp, ein chinesisches Tech-Unternehmen, hat sein neuestes Roboter-Modell vorgestellt: Moya. Dieser bionische Roboter verbindet künstliche Intelligenz mit einer fortgeschrittenen Motorik.

Moya hat Kameras in den Augen. Dank der künstlichen Intelligenz kann sie damit verschiedene Dinge wahrnehmen und darüber reden. Die Haut soll sich wie eine echte menschliche Haut anfühlen und über das Gesicht soll Moya so viele menschliche Emotionen abdecken können wie möglich.

Außerdem kann Moya gehen. Laut dem Hersteller besitzt der Roboter eine Genauigkeit in den Bewegungen von 92 %. Trotzdem wirken die Bewegungen in einem Demonstrationsvideo auf YouTube noch etwas steif.

Roboter für einsame Reiche

Wie teuer ist der Roboter? Bei dem Preis wird der Traum von einem Roboter im Haus bei den meisten vermutlich schon platzen. Moya soll 173.000 US-Dollar kosten, was umgerechnet ungefähr 160.000 Euro sind. Somit ist die Zielgruppe von Moya klar: Reiche Menschen, die sich den Luxus eines solchen Roboters leisten können.

Moya soll vor allem anscheinend eins können: So menschlich und realitätsnah wie möglich sein. Es lassen sich beispielsweise viele Körperteile des Roboters austauschen, um individuellen Vorlieben gerecht zu werden. Damit der Roboter noch etwas menschlicher wirkt, kann er sich auf 36 Grad Celsius erhitzen, um menschliche Wärme zu simulieren.

In diesem kurzen YouTube-Video könnt ihr euch Moya anschauen:

Noch ist Moya nicht im Handel. Der Roboter soll frühestens Ende 2026 zum Kauf erhältlich sein.

Während der Roboter von DroidUp dafür da sein soll, einsamen Menschen einen sozialen Partner zur Seite zu stellen, sind andere Roboter darauf spezialisiert, Hausarbeit abzunehmen. Ein Modell ist allerdings nur von Nutzen, wenn keine Treppen im Haus sind: Ein Roboter soll in Zukunft für euch kochen und Wäsche machen – solange ihr keine Treppen habt

Quelle(n): gry-online.pl, futurism.com
