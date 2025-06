Neues Fußball-Spiel auf Steam lässt euch all das machen, was sonst im Sport verboten ist, startet direkt mit 40.000 Spielern

Im neuen Fußball-Spiel Rematch dürft ihr all das machen, wofür ihr sonst eine Karte kassieren würdet. Zum Release auf Steam sind auch schon direkt 40.000 Spieler mit am Start.

Was ist das für ein Spiel? Rematch ist ein Fußball-Spiel von Entwickler Sloclap. Das ist übrigens dasselbe Studio, das auch hinter dem Kampfspiel Sifu steckt. Anders als in EA FC (ehemals Fifa) oder dem neuen UFL erwartet euch hier keine realistische Simulation des Sports.

Rematch erscheint am 19. Juni 2025 für den PC, PS5 und Series X|S. Wer 10 Euro mehr für die Pro Edition zahlt, darf dank „Advanced Access“ bereits früher starten. Einen Trailer zum Spiel sehr ihr hier:

Der Artstyle erinnert sofort an Sifu, das frühere Spiel der Entwickler hinter Rematch: Figuren und Stadien sind in einem Comic-Look gehalten. Vor allem bei letzteren sind die Entwickler kreativ geworden:

Das Spiel schickt euch unter anderem in ein Kolosseum oder in die Wüste, was noch sehr natürlich wirkt.

In einigen Spielen schicken euch die Entwickler in einem Match unter Wasser oder ins Weltall

Einfluss auf das Spiel hat der Austragungsort nicht. Im Vergleich zum gewöhnlichen Fußball erwarten euch hier dann aber doch zumindest ganz andere Kulissen.

Keine Spielregeln, stattdessen pure Action

In Rematch liegt der Fokus auf schneller Action: Hier treten zwei Teams mit je 5 Spielern gegeneinander an. Jeder Spieler auf dem Feld wird von einer echten Person kontrolliert – ihr spielt also nicht euer gesamtes Team. Einige Spielregeln, die man vom normalen Fußball kennt, gibt es in Rematch nicht: Es gibt keine Fouls, kein Abseits und keine Pausen.

Jeder Spieler auf dem Feld ist ein Spitzensportler: Spezifische Spielerwerte, die euch etwa besonders gut im Dribbeln oder Schießen von Toren machen, gibt es nicht. Euer Spieler ist nur so gut, wie es euer Können zulässt.

Wie kommt Rematch bei den Spielern an? Die sind größtenteils zufrieden mit dem Release. Von knapp über 1.800 Reviews auf Steam sind 75 % positiv.

Mikeyroxx schreibt: „Ich habe Fußball noch nie gemocht – weder im echten Leben noch in Videospielen, nie. Rematch hat das geändert.“

„Wer hätte gedacht, dass Rocket League ohne Autos so viel Spaß machen würde. Abgesehen von kleinen Glitches ist es ein richtig unterhaltsames Spiel“ (zee)

Einige Spieler bemängeln jedoch, dass es bei ihnen häufiger die Verbindung zu Partien abbricht. „Wenn du wegen der Server-Stabilität zögerst: Kauf es nicht”, schreibt etwa ECCO. „Es gibt immer noch extrem viele Desync-Probleme, und hohe Server-Latenz tritt häufig auf.“

Situationen wie die folgende werdet ihr in Rematch nicht haben: Durch ein neues Event ist ein Verteidiger plötzlich zum Torhüter mutiert. Er ist auf dieser Position so gut, dass er andere Keeper verdrängt. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel: In EA FC 25 solltet ihr einen Verteidiger ins Tor stellen, denn er hält besser als jeder Keeper