Im Zuge des neuen Shapeshifters-Events in EA FC 25 ist ein Verteidiger zum Torhüter mutiert. Im Spiel erfüllt er seinen Job so gut, dass er sofort zum wertvollsten Keeper in Ultimate Team geworden ist, denn er hat seinen TW-Kollegen ein paar Sachen voraus. MeinMMO-Autor Thomas Dummer hat ihn selbst getestet und ist begeistert.

Was ist das für ein Verteidiger, der ins Tor gewechselt ist? Der neue Torhüter vom FC Liverpool heißt Ibrahima Konaté, zumindest in Ultimate Team. Der Franzose, der im echten Fußball mit Teamkollge van Dijk ein starkes Abwehr-Duo bildet, ist einer der neuen Spieler in Shapeshifters Team 1 und zieht sich in FC 25 die Torwarthandschuhe an.

Shapeshifters Konaté mit Stats und PlayStyles

Mit einem 98er-Rating ist Konaté auf Anhieb der stärkste Torhüter im Spiel und lässt starke Konkurrenten wie Vicario (Spurs), Donnarumma (PSG) und Costa (Porto) hinter sich. Wie die stärksten Torhüter beherrscht er jeden Torwart-PlayStyle mindestens auf Silber-Niveau. Mit „Große Reichweite“ und „Beinarbeit“ besitzt er die beiden wichtigsten PlayStyles für Torhüter, die euch gegen Flach- und Distanzschüsse besser schützen, sogar in Gold.

Warum Konaté besonders in 2 Aspekten den meisten seiner Kollegen sogar einen Schritt voraus ist, erfahrt ihr nach dem kurzen Video.

Konaté im Tor: schnell und passsicher wie ein Verteidiger

Warum ist Konaté besser als seine Kollegen? Zwar kann Konaté auf seiner neuen Position nicht mehr auf seine Defensiv-PlayStyles zurückgreifen, allerdings hat er einige Attribute von seiner ursprünglichen Verteidigungsposition beibehalten.

So gehört der Franzose mit Shapeshifters-Torwartkollege Kompany zu den schnellsten Keepern im Spiel. Mit einem Tempo von 85 kann Konaté blitzschnell aus seinem Tor eilen, um den Einschusswinkel für herannahende Stürmer zu verkleinern.

Zudem ist Konate der perfekte Torhüter, um einen geordneten Spielaufbau zu fabrizieren. Er besitzt gleich 3 Pass-PlayStyles, davon „Schnittstellenpass“ und „Weiter Pass“ in Gold. Er kann euch somit mühelos als ersten Aufbauspieler dienen und flache wie hohe Bälle mit perfekter Präzision und guter Passschärfe zum Mitspieler bringen.

Ein nicht zu missachtender Aspekt ist auch, dass er mit einer Körpergröße von 1,94 m und einem Gewicht von 95 kg ein ziemliches Kraftpaket ist. Das heißt, er kann das Tor mit seiner Statur weitestgehend gut abdecken und ist im 1gegen1 nur schwer zu überwinden.

Ist Konaté wirklich so gut wie ein echter Torhüter? Nach 10 Spielen mit Shapeshifters-Konaté in der Fut Champions Weekend League kann ich die Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten. Der Franzose hat die gleichen Animationen wie ein echter Keeper in FC 25 und verhält sich auch in Sachen Stellungsspiel wie ein Torhüter.

Ich habe dieses Jahr lange auf kleinere Torhüter wie TOTY-Casillas oder FUT-Immortals-Buffon gebaut. Konaté wirkt im Vergleich zu diesem Torhüter wie eine massive Mauer im Tor, hat aber genauso starke Reflexe und Paraden wie die kleineren, agileren Keeper.

Wer sich Konaté ins Tor stellen möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Über 300.000 Münzen kostet die Shapeshifers-Version auf dem Transfermarkt in Ultimate Team (Stand: 16. Juni 2025) und ist damit der teuerste Keeper im Spiel.

Wenn ihr euch zunächst selbst davon überzeugen wollt, dass Verteidiger auch starke Torhüter sein können, empfehlen wir euch Shapeshifers Kompany. Dieser hat die gleiche Umwandlung vom Verteidiger zum Torhüter vollzogen wie Konaté. Allerdings ist Kompany fast 300.000 Münzen billiger. Ein bekannter Streamer hat in EA FC 25 über 3 Millionen vergeudet, nur um festzustellen, dass sein Spieler schlechter ist als vorher.