EA FC 25: Shapeshifters Team 1 erscheint heute – Alle Spieler in der Übersicht

In EA FC 25 erscheint am Freitag, dem 13. Juni, das Shapeshifters-Event in Ultimate Team. Um 19:00 Uhr werden Spieler mit ganz neuen Positionen und Stats erscheinen. Auf MeinMMO stellen wir euch das Event und das 1. Promo-Team vor.

Was ist Shapeshifters? Shapeshifters (engl.) bedeutet so viel wie Gestaltenwandler und beschreibt ziemlich treffend, was das Event mit sich bringt.

Euch erwarten Spieler, die auf völlig anderen Positionen ein Upgrade erhalten werden. Sie schlüpfen teils in ganz neue Rollen auf dem Spielfeld. So können Mittelfeldspieler zu Torhütern oder Verteidiger zu Stürmern werden und erhalten dafür passende Stat-Verbesserungen und PlayStyles.

Dadurch können sich ganz neue Meta-Karten etablieren. In EA FC 24 sorgten vor allem riesige Keeper im Sturm für ordentlich Furore. Und auch für FC 25 kündigen sich einige kuriose Positionsänderungen an.

Welche Spieler bisher bekannt sind, erfahrt ihr nach dem kurzen Video.

Shapeshifters Team 1: 3 Spieler sicher, 24 weitere geleakt

Welche Spieler sind sicher in Shapeshifters Team 1? Ein Ankündigungsbildschirm in Ultimate Team präsentiert 3 Spieler mit ziemlicher Sicherheit. Zu sehen sind folgende Karten samt (Ratings) und Positionsänderungen:

Icon Maradona (98), den ihr als RF statt als ZOM spielen könnt

Kane (98) vom FC Bayern, der seine Position als ST aufgibt und nun als ZM agiert

Hero Kompany (95), der von der angestammten IV in den Kasten als TW rückt

An den 3 vorgestellten Spieler sieht man auch, dass Icon, Heroes und normale Karten ins Shapeshifters-Event aufgenommen werden.

Welche weiteren Shapeshifters sind geleakt? Der bekannter EA-FC-Insider Fut Sheriff hat vor dem offiziellen Start des Events bereits alle Spieler aus Shapeshifters Team 1 auf seinem X-Account geleakt.

Im Folgenden zeigen wir euch alle Leaks, weisen allerdings darauf hin, dass sie keine 100%ige Wahrscheinlichkeit abgeben. Ob, wann und wie die Karten im Spiel erscheinen, bleibt offen.

Wer sich nicht spoilern lassen möchte, kann folgende Box einfach überspringen.

Alle Leaks für Shapeshifters Team 1 mit (Ratings), Positionsänderungen und (Vereinen) Konaté (98): TW statt IV (FC Liverpool)

Griezmann (98): ZOM statt ST (Atlético Madrid)

Vieira (97): ST statt ZM (Icon Frankreich)

Hamm (97): ZM statt ST (Icon USA)

Reus (97): ZM statt ZOM (LA Galaxy)

Rashford (97): ZM statt LM (Aston Villa)

Olise (97): ST statt RM (FC Bayern)

Ødegaard (97): LF statt ZM (FC Arsenal)

Lukaku (97): IV statt ST (FC Napoli)

Cafu (96): ZDM statt RV (Icon Brasilien)

Swanson (96): RV statt LM (Chicago Red Stars)

Mamardashvili (96): IV statt TW (FC Valencia)

Endrick (96): ZOM statt ST (Real Madrid)

Diani (96): ZOM statt RF (Olympique Lyon)

Bühl (96): ST statt LM (FC Bayern)

Okocha (95): ZDM statt ZOM (Hero Premier League)

Schlotterbeck (95): ST statt IV (Borussia Dortmund)

Mapi Leon (95): ZDM statt IV (FC Barcelona)

Girma (95): ZDM statt IV (FC Chelsea)

Acerbi (95): ST statt IV (FC Lombardia)

Milito (94): LF statt ST (Hero Serie A)

Mukiele (94): LF statt RV (Bayer Leverkusen)

Kögel (94): RV statt ST (Bayer Leverkusen)

Holmgaard (94): RF statt ZDM (FC Everton)

Werden noch weitere Shapshifters erscheinen? Ja. In den Zielen und als Squad Building Challenges (SBCs) dürft ihr mit weiteren neuen Karten rechnen. Zudem halten wir es wahrscheinlich, dass es auch in den Evolutions wieder die Möglichkeit geben wird, seine eigenen Shapeshifters-Stars zu erschaffen.

Sobald die neuen Shapeshifters aus den Zielen und SBCs feststehen, werden wir sie an dieser Stelle ergänzen. Ein Streamer tat sich in EA FC 25 ziemlich schwer eine Aufgabe zu erfüllen, obwohl ihm in einem Spiel sogar über 40 Tore gelangen: Streamer schießt in EA FC 25 über 40 Tore in einem Spiel – rastet aus, weil es nicht reicht