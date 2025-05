Streamer schießt in EA FC 25 über 40 Tore in einem Spiel – rastet aus, weil es nicht reicht

Der deutsche Streamer Noah „NoahZett28“ Zimmermann gewinnt in EA FC 25 sein Spiel mit 41 Toren Vorsprung. Allerdings kann er sich darüber nicht freuen, sondern ist stinksauer. Für eine Aufgabe in Ultimate Team fehlten nur noch ein paar Tore mehr.

Wo hat der Streamer 41 Tore geschossen? NoahZett28 gelangen die 41 Tore während eines Twitch-Streams in einem Spiel des Squad Battles Modus. Hier tritt man gegen Teams von anderen Spielern in Ultimate Team an, die allerdings von der CPU gesteuert werden. Vor jeder Partie kann man sich entscheiden, auf welcher Schwierigkeitsstufe man gegen die KI antreten möchte.

Der Streamer spielte auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe (Neuling) gegen die KI, um eine Aufgabe möglichst einfach zu erfüllen. Allerdings reichten selbst 41 Tore nicht.

Warum reichen 41 Tore nicht? In den Zielen findet ihr seit Mitte Mai 2025 die Meilensteinaufgaben „Squad Battles: Speedrun!“. Als Vorgabe müsst ihr in einer Squad-Battles-Partie 45 Tore erzielen, um eine Spielerauswahl mit 5 Profis zu bekommen, die ein Rating von 87 oder höher haben. Davon dürft ihr 2 wählen.

Als Extra-Bonus wartet auf euch eine Spielerwahl mit 2 Spielern, die ein Mindestrating von 90 besitzen. Hier dürft ihr euch für einen Profi entscheiden. Besonders zum Team of the Season (TOTS) in EA FC 25 bieten solche hoch angelegten Spielerwahlen eine gute Möglichkeit, um den einen oder anderen TOTS zu bekommen und sind sehr begehrt.

NoahZett28 verpasste also nur um 4 Tore die Erfüllung der Aufgabe und die aussichtsreichen Packs. Seine Reaktion darauf schildern wir euch nach dem kurzen Video.

Silber-Torwart bringt Streamer zum Ausrasten

Wie reagiert NoahZett28 auf sein Scheitern? Als der Streamer gegen Ende der Partie seine letzten Chancen auf die erforderlichen Tore vergibt, reagiert er zunächst zynisch auf den gegnerischen Silber-Torhüter. Dieser schafft es trotz einer niedrigen 65er-Bewertung 2 vielversprechende Torschüsse zu halten. „Auf einmal ist der Kerl zu Neuer-Prime geworden“ (gemeint ist die beste, die Prime-Version von Torwartlegende Manuel Neuer, Anm. d. Red.), poltert NoahZett28 ins Mikrofon.

Als der Schiedsrichter wenige Sekunden später die Partie beendet, applaudiert der Streamer höhnisch. Kurz darauf hämmert er mit einem kräftigen Schlag auf seinen Tisch ein und gibt darauf noch einen wütenden Schrei von sich.

Ein Clip auf Instagram zeigt die letzten Momente der Partie samt Torwartparaden und Wutausbruch.

Der Streamer kann sich schnell wieder beruhigen, indem er sich selbst zuredet, dass es sich nur um ein Offline-Spiel gegen einen CPU-Gegner handele. In der Vergangenheit gelang ihm das nicht immer. So posierte Noahzett28 während EA FC 24 sogar schon mal mit einem Baseballschläger und warf mit Controllern um sich.

Im 6. Anlauf gelang es dem Streamer dann tatsächlich, die erforderlichen 45 Tore in einer Partie zu erzielen. Zwischenzeitlich scheiterte er sogar noch knapper mit einem 43:0. Einen Profi erwischte es während eines großen Turnieres sogar noch schlimmer. Er verpasste wegen eines fehlenden Tores eine gute Ausgangslage auf ein hohes Preisgeld: Ein teurer Fehlschuss in EA FC 25 kostet einen Profi 66.000 €