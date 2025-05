Profi für EA FC 25 verpasst die Chance auf 66.000 Euro, weil sein Spieler das leere Tor verfehlt

In der eChampions League für EA FC 25 ist der deutsche Profi Levy Finn „levyfinn“ Rieck von RB Leipzig eSport ausgeschieden. Damit hat er auch nicht mehr die Chance auf das Preisgeld von 66.000 Euro. Das Zustandekommen war äußerst unglücklich, denn sein Spieler hätte eigentlich nur die einfachste Aufgabe im Fußball erfüllen müssen.

Wie hat der Profi 66.000 Euro verpasst? Am vergangenen Wochenende (16. Mai bis 18. Mai 2025) fand die Ligaphase und anschließend die K.O.-Phase der eChampions League in EA FC 25 statt. In 3 Tagen wurden die besten 8 Spieler ermittelt, die am 28. Mai um den Titel des besten Spielers in Europa kämpfen und um ein Preisgeld von umgerechnet mehr als 66.000 Euro für den Sieger spielen.

In der Ligaphase blieb levyfinn als einer von insgesamt nur 3 Spielern zwar ohne Niederlage, allerdings verpasste er einen Platz in der Top 8 und damit auch den direkten Einzug ins Achtelfinale. Dabei fehlte ihm nur ein Tor, um sich eine günstige Ausgangslage und die Chance auf den Gewinn der eChampions League zu sichern.

Levyfinn boten sich gleich zweimal riesige Möglichkeiten, in die Top 8 zu gelangen. Vor allem mit einer Situation dürfte er sehr gehadert haben, denn 99,9 % der Fälle garantiert eine solche Gelegenheit ein sicheres Tor.

Doppeltes Alu-Pech und Verteidiger verhindern Top 8

An diesem doppelten Pech scheiterte levyfinn: Im 2. Spiel der Saisonphase traf levyfinn auf Namensvetter Levi de Weerd. In einem packenden Match stand es in der Schlussphase 3:3. In der 87. Minute bot sich dem deutschen eSportler die riesige Chance auf das 4:3, als er mit einer Ablage die gesamte gegnerische Verteidigung samt Torhüter aus dem Spiel genommen hatte.

Doch anstatt das sichere Tor und damit auch den wahrscheinlichen Sieg einzutüten, schoss seine 94er-An-diesem-Tag-Hero-Karte von Lars Ricken aus Sicht des Schützen an den rechten Innenpfosten. Von dort trudelte der Ball zu allem Überfluss auf der Torlinie an den linken Innenpfosten und sprang aus dem Tor wieder heraus.

Den teuren Fehlschuss Schuss und die Reaktion von levyfinn könnt ihr euch in einem kurzen Ausschnitt auf dem offiziellen Instagram-Account von RB Leipzig eSport anschauen.

So ließen ihn dann auch noch seine Verteidiger im Stich: Im Spiel gegen den englischen Profi RvPLegend10 hatte er dann auf der anderen Seite des Spielfeldes viel Pech. Sein Gegner schoss mit dem letzten Angriff der Partie in der 90. Minute noch den 6:6 Ausgleich.

Besonders bitter: Levy stand eigentlich mit gleich 2 Verteidigern in der Schussbahn. Der entscheidende Pass kam wie durch Geisterhand trotzdem zum Empfänger, der den Ball nur noch locker einschieben brauchte. Die Verteidiger agierten dabei sehr unglücklich.

Vielleicht verlor er auch wegen dieser späten Nackenschläge sein 1. K.O.-Spiel und darf deshalb nicht an den Finals in München (28. Mai 2025) teilnehmen. Damit verpasst er auch die Chance auf das Preisgeld.

So reagiert der Profi auf die bitteren Szenen: levyfinn reagierte in seiner Story auf Instagram auf die entscheidenden Szenen. Es sei bitter, wenn man sich die beiden Situationen nochmal anschauen würde. Er wisse aber, dass das nun mal auch dazu gehöre und richtet seinen Blick schon wieder nach vorn. Nach einer Pause will er sich voll fokussiert auf die WM in Saudi-Arabien im August 2025 vorbereiten.

