In EA FC 25 hat Twitch-Streamer Elias „EliasN97“ Nerlich mehr als 3 Millionen Münzen in Ultimate Team verschwendet. Zu allem Überfluss wurde seine Lieblingskarte dadurch auch noch schlechter. Eigentlich wollte er seinem Idol nur einen kleinen Liebesbeweis erbringen.

Wie hat EliasN97 über 3 Millionen Münzen für ein Design vergeudet? Am Wochenende vom 6. bis 8. Juni spielte der Streamer die FUT Champions Weekend League in EA FC 25 und lud die Highlights aus seinem Twitch-Stream auf YouTube hoch.

Im Sturm stellte er seinen Lieblingsspieler Cristiano Ronaldo in dessen Team of the Season -Version (TOTS) auf. Die Karte kostet auf dem Transfermarkt in Ultimate Team über 3 Millionen Münzen (via futbin).

Nachdem Ronaldo für ihn in den ersten 9 Spielen über 40 Tore geschossen hatte, wollte EliasN97 seinem Idol eine besondere Ehre erweisen. Kurzerhand beschloss der Streamer, die tauschbare TOTS-Version von Ronaldo in einer Evolution (EVO) mit einem einzigartigen roten Champions-Design aufzuwerten.

Die EVO „Champions-Brillianz“ ist eigentlich kostenlos, doch es gibt einen Haken: Mit dem Aktivieren der EVO verwandelt sich die tauschbare zu einer untauschbaren Karte, die auf dem Transfermarkt nicht mehr gehandelt werden kann. Voller Überzeugung meinte EliasN97, dass er Cristiano ohnehin nie wieder verkaufen werden und dass er durch das neue Design seine Liebe für den Superstar zum Ausdruck bringen wolle.

Allerdings waren mit der EVO nicht nur die über 3 Millionen Münzen zunichte, sondern die Karte wurde obendrein auch noch schlechter.

Schlechtere Stats für Ronaldo wegen neuem Karten-Design

Wieso verschlechtern sich die Stats durch das neue Design? Ronaldo bekam durch die EVO nicht nur ein anderes Design, sondern verlor auch seinen Status als TOTS-Karte. TOTS-Karten zeichnen sich neben ihrer starken Stats und PlayStyles dadurch aus, dass sie von Beginn an 2 von 3 Chemiepunkten für den Team-Bau besitzen. Bei voller 3 von 3 Chemie winkt ein zusätzlicher Stat-Boost für bestimmte Werte.

Um TOTS-Karte auf volle Chemie zu bringen, reicht in der Startaufstellung also …

ein anderer Spieler derselben Nation

ein anderer Spieler desselben Vereins

3 andere Spieler aus derselben Liga

Ersatzweise kann man auch einfach einen Manager mit beschriebenen Anforderungen für sein Team wählen.

Anstatt des Chemievorteils einer TOTS-Karte musste der Streamer nun damit leben, dass seine neue Ronaldo-Karte mühsam auf volle Chemie gebracht werden musste, um von den Stat-Boosts zu profitieren. Bei Cristiano Ronaldo ist das wirklich eine Herausforderung, da der Portugiese in Saudi-Arabien kickt und es kaum Profis aus Saudi-Arabien gibt, die zur Elite in FC 25 gehören. Die besten und beliebtesten Karten gehören eher den europäischen Top-Ligen an.

Den Unterschied zwischen einem Ronaldo auf voller Chemie und geringer Chemie merke man laut Streamer deutlich, sodass er sich was einfallen lassen musste.

Wie hat der Streamer das Problem gelöst? Damit seine neue Ronaldo-Karte trotzdem auf volle Chemie kommen konnte, spielte EliasN97 zunächst mit 2 Icons und dem Portugiesen João Cancelo, der ebenfalls in Saudi-Arabien sein Geld verdient.

Damit war der Streamer allerdings nicht ganz zufrieden, sodass er Ronaldo wiederum in eine andere EVO packte, die ihm einen Retro-TOTS-Style vergangener FIFA-Teile verpasste. Das brachte ihm auch die Vorteile einer normalen TOTS-Karte zurück. Somit startetet der Portugiese wieder bei 2 Chemiepunkten und konnte leicht auf die vollen 3 Chemiepunkte gebracht werden.

