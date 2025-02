Eine Demo auf Steam habe ich nach 15 Minuten abgebrochen – Aber ich will mehr davon

Aktuell lädt das Steam Next Fest dazu ein, hunderte kommender Spiele auszuprobieren. Das Action-Roguelite Reignbreaker hat es MeinMMO-Redakteurin Lydia dabei besonders angetan.

Ich wurde auf Reignbreaker zum ersten Mal vor etwa einem halben Jahr aufmerksam. Zugegeben, „Wie Hades, aber mit …“ ist ein sicherer Weg, mein Interesse zu wecken. Als kleiner Bonus stammt das Action-Roguelite vom Berliner Studio Fizbin, deren Point’n’Click-Reihe The Inner World bereits einen besonderen Platz in meinem Herzen hat.

Im Zuge des laufenden Steam Next Fest hatte ich nun die Gelegenheit, in die punkige Dystopie hineinzuschnuppern – doch schon nach 15 Minuten habe ich das Spiel wieder geschlossen. Allerdings nicht, weil es mir nicht gefallen hätte.

Vielmehr war ich so schockverliebt, dass ich überhaupt nicht mehr wissen wollte, wie die Demo weitergeht, um Reignbreaker zum Release am 18. März auf Steam ganz frisch erleben zu können. Ich wollte gar nicht wissen, was für ein Boss mich da am Ende des Dungeons erwartet, oder welche Fähigkeiten ich unterwegs einsammeln könnte.

Aber der Reihe nach.

In Reignbreaker übernehmt ihr die Rolle der Rebellin Clef, die sich gegen die böse Königin auflehnt. Das Setting beschreiben die Entwickler als „medievalpunk“ – eine dystopische Welt irgendwo zwischen Mittelalter und Punk.

Ihr schnappt euch euren Speer, dringt in die Bastion der Königin vor und verarbeitet unterwegs unzählige „hochmoderne Mittelalter-Maschinen“ zu Altmetall. Dabei müsst ihr gegnerischen Angriffen ausweichen, Fallen vermeiden und nebenbei noch euer Heat-Level im Auge behalten.

Während eines Runs könnt ihr immer wieder aus unterschiedlichen Fähigkeiten wählen, um euren Build zu verbessern.

Für mich hat an Reignbreaker einfach alles gestimmt: Das atmosphärische Setting, die vollvertonten Charaktere (nur in der englischen Sprachausgabe), die temporeichen, flüssigen Kämpfe und die Musik, hach, die Musik.

Kann ich also eine Empfehlung für das Roguelite aussprechen? Nein – ich habe ja nur 15 Minuten gespielt. Vielleicht passiert bei Minute 16 ja etwas, dass die komplette Spielerfahrung ruiniert, wer weiß. Zum Glück könnt ihr die Demo derzeit kostenlos auf Steam ausprobieren und müsst euch nicht auf mein Urteil verlassen.

