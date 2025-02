Neues Multiplayer-Spiel auf Steam ist beliebter als GTA 5 und Marvel Rivals, doch seine Reviews sind übel

Derzeit läuft das Steam Next Fest, bei dem verschiedene Spiele ihre Demos präsentieren und auf sich aufmerksam machen. Eines dieser Spiele ist Mecha Break und allein seine Testversion ist so beliebt, dass es GTA 5 und Marvel Rivals schlagen kann. Wenn man sich die Bewertungen jedoch anschaut, sieht es gar nicht so gut aus.

Was ist das für ein Spiel? In Mecha Break übernehmt ihr die Rolle eines Piloten, der einen Mech steuert – ihre Erscheinungen können nach Belieben angepasst werden. In verschiedenen PvP-Modi tretet ihr dann gegen andere Piloten an und kämpft so um den Sieg.

PvE wie in Armored Core soll es nicht geben, dafür aber einen Extraction-Modus, in dem ihr auch gegen Online-Spieler und NPCs antreten könnt. Für Spannungen sorgen zudem noch mehrere Mech-Klassen, die unterschiedliche Spielstile bieten.

Trotz seines nischigen Genres konnte Mecha Break über 300.000 gleichzeitige Spieler erreichen – mehr als GTA 5 und Marvel Rivals während ihrer Stoßzeiten. Man könnte meinen, das Spiel sei beliebt und auch wenn die Spielerzahlen dafür sprechen, so sehen die Bewertungen ganz anders aus.

Tester zerreißen das Spiel trotz gutem Gameplay

Welche Probleme sorgen für Unmut? Wenn es gute Bewertungen gibt, dann sprechen diese meistens über das tolle Gameplay. Wenn es jedoch um die schlechten Bewertungen geht, dann wird Mecha Break zerrissen. Vorrangig wird die Monetarisierung sowie der Anti-Cheat bemängelt. Folgendes lässt sich in den Kommentaren von Steam vernehmen:

„Fantastisches Gameplay überschattet von extrem bedenklicher und potenziell räuberischer Monetarisierung.“ – DesLizard

„Tolles Gameplay, aber… was ist mit der Monetarisierung los?“ – Lordran

„Es ist ein wenig beunruhigend, wie das Monetarisierungsmodell für Mechs aussieht, da das Sammeln der Währung, um sie freizuschalten, viel zu teuer erscheint, besonders für die teuersten Mechs.“ – Sekriyn Hunter

„Kernlevel Anti-Cheat, (glorifizierter Virus) extreme Monetarisierung, langsame Progression, obligatorisches fast stundenlanges Tutorial tötet die Lust am Weiterspielen, um zum MP zu gelangen […]“ – Vodal

Wie Vodal schrieb, hat das Spiel zudem einen Kernel-Level-Anti-Cheat – ein System, das sich bis in die tiefste Ebene eures Betriebssystems gräbt. So hat die Software die gesamte Macht über eure Hardware. Für viele ist das schon ein abschreckendes Signal. Insgesamt befindet sich derzeit das Spiel bei 7.798 Bewertungen, von denen nur 34 % positiv sind – deswegen gibt es lediglich die Wertung „Größenteils negativ“.

Gibt es auch einen anderen Grund für die schlechten Bewertungen? Auf Reddit diskutieren einige Fans über die schlechten Bewertungen. Laut ihnen soll es ein Review-Bombing in China gegeben haben. Der Release wurde von vielen mit Freude erwartet, doch die Server hatten starke Instabilitäten, der Release wurde zudem falsch beworben und nur wenige Spieler konnten daran teilhaben. Unser MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat dazu noch weitere Details: Neues Multiplayer-Spiel hat schon in der Demo die viertmeisten Spieler auf Steam