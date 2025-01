Das großartige Red Dead Redemption 2 hat auf Steam mehr Spieler als je zuvor und ist günstiger denn je

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

Könnt ihr also mit dem Western-Setting etwas anfangen, solltet ihr unbedingt einen Blick in den Titel von Rockstar Games werfen. Alternativ kann euch MeinMMO andere Spiele auf Steam empfehlen, die ihr nicht verpassen solltet. Die besten findet ihr hier: Die 14 besten Rollenspiele auf Steam

Zum Release des Spiels waren es nicht ganz so viele Fans, die sich das Spiel holten, weil es mit Verspätung zu Steam kam. Das Steam-Spiel des Jahres 2020 erschien bereits im Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.

Aktuell steht der Western-Titel bei 86.717 Spielern, die innerhalb eines Tages reingeschaut haben (via SteamDB ). Das sind sogar mehr Spieler als zum Release des Titels. Und das könnte einen guten Grund haben, der nicht nur am Rabatt liegt.

Damit ist das Spiel so günstig wie nie. Das spiegelt sich auch in den Spielerzahlen wider: Seit Oktober 2024 hat sich die Anzahl mehr als verdoppelt. Vor der Rabatt-Aktion, also im Dezember 2024, waren es noch rund 56.278 Spieler, die Red Dead Redemption 2 in den letzten 24 Stunden gespielt haben.

