Read Dead Online: So findet ihr Capitale, die neue Währung im Blood-Money-Update

Was sonst noch im Update drinsteckt, haben wir in unserer Übersicht zu Blood Money für euch zusammengefasst.

Was kann man mit Capitale anstellen? Ihr braucht Capitale, um eine Gelegenheitsmission zu starten. Dabei handelt es sich um mehrteilige Überfälle. Ein Feature, auf das Spieler in Red Dead Online schon lange gewartet haben .

Seid ihr auf so einer Mission, solltet ihr wirklich alles plündern, was nicht niet- und nagelfest ist. Dazu gehören sämtliche Truhen, Leichen Schränke und andere Dinge, die ihr durchsuchen könnt. In jeder Kiste und in jeder Tasche könnte sich ein Capitale-Brief verstecken.

So startet ihr eine Verbrechensmission: Falls ihr nach dem Download des Updates noch keine Bekanntschaft mit Guido Martelli gemacht habt, solltet ihr das zunächst tun. Ihr findet Brontes Unterboss in Saint Denis. Er wird euch auf der Karte angezeigt und befindet sich im Zentrum im Garten von Saint Denis.

Sie wurde eigentlich als exklusive Währung für die “Elite des Verbrechens” entworfen, ist in Blood Money aber in die Hände von gewöhnlichen Dieben und Gaunern gelangt. Ihr sollt es nun zurückholen.

Mit dem neuen Update “Blood Money” kam eine neue Währung zu Red Dead Online . In diesem Guide zeigt euch MeinMMO, wie ihr Capitale finden und was ihr eigentlich damit anstellen könnt.

Insert

You are going to send email to