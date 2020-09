Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Jetzt, am 22. September 2020 um 5:00 Uhr deutscher Zeit, wird Raziel: Dungeon Arena in der globalen Version veröffentlicht. Ihr könnt euch bereits vorab registrieren:

Was ist Raziel? Raziel: Dungeon Arena erinnert stark an die Diablo-Reihe und bietet ein ähnliches Gameplay wie klassische Action-RPGs und Hack’n’Slays . Im vorhergehenden Test waren bereits 5 Klassen enthalten, die sich grob mit bekannten Archetypen vergleichen lassen:

Das neue Action-RPG Raziel: Dungeon Arena geht am 22. September für Android- und iOS-Geräte an den Start. Das Spiel erinnert dabei stark an das kommende Diablo Immortal , bedient sich ähnlicher Klassen und der gleichen, düsteren Atmosphäre, die für die Diablo-Reihe so ikonisch ist.

