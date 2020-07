Obwohl sein ganzes Team bereits am Boden horcht und er alleine gegen fünf Gegner antreten muss, hat ein Spieler in Rainbow Six Siege eine Runde noch gewonnen. Das Verrückte: Er hat dabei nicht einen Schuss abgegeben. Alle Gegner unterlagen allein seinem Messer.

Was ist passiert? Der Spieler und reddit-Nutzer Milk Is Spicy hat ein „schnelles Spiel“ in Rainbow Six auf der Map Border gestartet. Als letzter Verteidiger des Teams sah er sich dann gleich fünf noch lebenden Gegnern gegenüber.

Statt allerdings aufzugeben, klettert er geschickt über Tische und Regale, um sich anschließend durch einen zerstörbaren Teil am oberen Rand der Wand zu schlagen und hinter gleich drei Gegnern aufzutauchen, die er zuvor durch einige Löcher hat erspähen können.

Die erledigt er alle drei mit dem Messer, noch ehe sie reagieren können. Zielstrebig begibt er sich weiter durchs Level und wartet auf die verbleibenden Gegner. Im Clip hört man hier eine Wand brechen, kurz darauf aber auch Schritte hinter ihm.

Milk Is Spicy reagiert auf die Schritte und fängt einen offenbar sehr überraschten Glaz ab, ehe er sich zum letzten Feind begibt, der gerade den Entschärfer platziert. Ehe dieser ihn bemerkt, erliegt auch dieser schon seinem Messer.

Krasses Play zeigt, was wirklich wichtig ist

Wie hat er das angestellt? Wie man an der Anzeige der gegnerischen Operators sehen kann, haben ihm seine toten Teamkameraden durch Scans geholfen. Mit Hilfe von Kameras haben sie ihn über die Position der Gegner aufgeklärt.

Außerdem hilft Milk Is Spicy die richtige Sound-Einstellung enorm. Wer genau zuhört, kann Schritte und weitere Hinweise in den Umgebungsgeräuschen hören, die ihm dabei helfen, Gegner zu orten.

5 Dinge, die du wissen musst, wenn du mit Rainbow Six Siege anfangen willst

Sein großer Vorteil ist, dass die Gegner ihn nicht wirklich bemerken können. Da er nur das Messer einsetzt, ist er anhand seiner (fehlenden) Schüsse nicht zu orten und Aufklärung seitens der Angreifer in Form von Drohnen fehlt. Selbst bei Profis sind Aufklärung und Absprache der Schlüssel zum Sieg.

Allerdings liegt auch die Vermutung nahe, dass er bereits ein erfahrenerer Spieler ist. Er und sein ganzes Team spielen den Operator Recruit – den Operator, der eigentlich für Anfänger gedacht ist. Recruit hat kürzlich einen starken Buff erhalten. Viele gute Spieler spielen solche „Recruit Only“-Runden aus Spaß oder um etwas zu trollen.

Kann ich das auch? Die Leistung ist schon beachtlich, da ihr in Rainbow Six bereits durch wenige Schüsse am Boden liegen könnt. Das nachzumachen, was Milk Is Spicy hier geschafft hat, wird sicherlich nicht einfach.

Achtet ihr aber auf eure Umgebung und wisst, dass die Gegner euch nicht beachten oder unsicher spielen, dann könnt ihr so etwas mit Sicherheit nachmachen.

Dabei solltet ihr nur hoffen, dass euch niemand diese Aktion übelnimmt. Ein anderer Spieler hat kürzlich ebenfalls im Alleingang eine Runde gewonnen. Für seine starke Leistung wurde er allerdings dann gekickt.