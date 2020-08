Die Entwickler von Rainbow Six Siege haben große Änderungen für die kommende Season 3 von Jahr 5 und danach versprochen. Einige Änderungen sind nun bereits bekannt, darunter die Behebung eines Fehlers, der Spieler schon seit Release des Spiels nervt.

Was ist das für ein Fehler? Es geht um ein Problem mit dem Erkennen von Bomben, wenn ihr mit der Drohne unterwegs seit. Angreifer haben zu Beginn einer Runde die Möglichkeit, mit ihren Drohnen zu kundschaften.

Dabei sollten sie Bomben eigentlich entdecken und markieren können, indem sie sie mit der Drohne einfach sehen. Allerdings gibt es schon seit dem Release von Rainbow Six vor etwa 5 Jahren ein Problem: Die Drohne erkennt die Bombe nicht, selbst wenn sie direkt vor ihr steht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Wann wird er behoben? Die Entwickler haben in einem Blogpost am 13. August bekanntgegeben, dass der Bug mit der kommenden Season 3 von Jahr 5 behoben werden soll. Ein Erscheinungs-Datum dafür gibt es noch nicht.

Da die aktuelle Season 2 von Rainbow Six Siege jedoch am 16. Juni erschien und Seasons in der Regel etwa drei Monate dauern, rechnen wir mit einem Release des Patches und damit des Fiexes so Mitte September.

Warum hat das so lange gedauert? Der Bug hindert Spieler nicht am Gewinnen oder ist auf sonst eine Weise „gamebreaking“. Er hatte bisher also vermutlich eine eher niedrige Priorität und scheint zudem unerwartet komplex zu sein.

Die Entwickler schreiben, dass das Problem auftritt, wenn andere Operator in eure Drohne wechseln und dann in eine andere. Dabei kann es offenbar passieren, dass sie die Fähigkeit, Bomben zu entdecken, „mitnehmen“.

Allerdings ist das Problem vor allem für neue Spieler lästig, wenn sie die Karten noch nicht so gut kennen. So haben sie die Bombe zwar gesehen, können aber nicht einschätzen, wo sie sich befindet, da sie nicht auf dem HUD angezeigt wird.

5 Dinge, die du wissen musst, wenn du mit Rainbow Six Siege anfangen willst

Season 3 krempelt Rainbow Six um

Was wird noch geändert? Ubisoft hat sich in den letzten Jahren damit hervorgetan, ihre Service-Games dauerhaft zu begleiten und zu verbessern. Bugfixes wie dieser zeigen deswegen, wie gut Rainbow Six eigentlich altert.

Zusammen mit dem lästigen Fehler verschwinden außerdem einige Sound-Probleme, es werden Schwierigkeiten mit einige Gadgets behoben und Cheater werden weiterhin bekämpft. Die Liste der Änderungen für Season 3 und 4 findet ihr auf der offiziellen Seite von Ubisoft.

Allerdings nicht nur Fehler behoben, sondern der Patch soll auch neue Inhalte bringen. Darunter ist der neue Operator Sam „Zero“ Fisher, der Protagonist der berühmten Splinter-Cell-Spiele. Der bringt neue Möglichkeiten ins Spiel, indem er Kameras in sonst schwer zu erreichende Ecken schießt.

Sam Fisher kommt als neuer Operator in Rainbow Six Siege mit Y5S3.

Zero ist aber nicht einmal die wichtigste Änderung. Ein neues Gadget wird kommen, das die Meta von Rainbow Six vollständig verändern könnte: Die „Mini Breach Charge“. Die kann selbst verstärkte Wände teilweise zerstören und eröffnet so viele neue, taktische Möglichkeiten.

Was passiert danach? Für das Jahr 5 sind außerdem noch ein umfassendes Rework für Tachanka sowie ein weiterer Operator bestätigt. Bei dem Operator handelt es sich vermutlich um die Thai-Boxerin Aruni, wie aus einem Leak bekannt geworden ist.

Welche der Änderungen konkret für Season 3 und welche für Season 4 geplant sind, ist nicht bei allen klar. Allerdings hat der Chef von Rainbow Six bereits über das gesprochen, was selbst danach noch kommen wird. Das Spiel wird sich offenbar richtig stark verändern, sodass getrost von einem „Siege 2.0“ gesprochen werden könnte. Er sagt: Ihr seid nicht bereit für das, was euch in Rainbow Six mit Jahr erwartet.