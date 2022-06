In einem Survival-Spiel auf Steam kämpft ihr auf einem Floß um euer Überleben – Jetzt hat es mehr Spieler als je zuvor

Seit einigen Tagen läuft der Steam Summer Sale und das Survival-Spiel Raft geht als großer Gewinner der zahlreichen Angebote hervor. Die Spielerzahlen des Ozean-Abenteuers sind förmlich explodiert und pulverisierten den bisherigen Rekord. Doch was ist das eigentlich für ein Spiel und was sagen die Spieler zu dem Titel?

Wie sehen die aktuellen Spielerzahlen aus? Raft konnte in den vergangenen Tagen die Spielerzahlen auf Steam um ein vielfaches steigern und einen neuen Rekord setzen. Ähnliches gelang erst vor kurzem einem Genre-Konkurrenten: ARK: Survival Evolved hatte einen extremen Anstieg der Spielerzahlen, als es vorübergehend auf Steam kostenlos erworben werden konnte.

Am 26. Juni erreichte der Survival-Titel dann seinen Höchststand und knackte erstmal die Marke der 100.000 gleichzeitig aktiven Spieler (via SteamCharts.com). Der alte Rekord stammte noch aus dem Oktober 2020 und wies 41.946 Spieler auf.

Die Spielerzahlen von Raft via SteamCharts.com

Raft verlässt Early Access

Was passiert derzeit bei Raft? Der Anstieg der Spielerzahlen von Raft ist bei Steam nicht nur auf den Summer Sale zurückzuführen, der derzeit einen Rabatt von 15 % verspricht.

Raft erhielt am 20. Juni 2022 das finale Kapitel des Spiels und verließ offiziell den Early-Access-Status. Zu dem Zeitpunkt ist auch der Sprung in den Spielerzahlen zu erkennen: Während es am 19. Juni noch maximal 15.042 gleichzeitige Spieler auf Steam waren, stiegen die Zahlen schon am 20. Juni 66.000 an.

Innerhalb der ersten Woche nach dem Verlassen des Early Access‘ stiegen die Zahlen weiterhin an, machten nur eine kurze Pause bei ca. 80.000 Spielern und erreichten letztendlich den erwähnten Höchstwert.

Den Trailer des jüngsten Updates von Raft seht ihr hier:

Überlebenskampf auf einem Floß

Was ist das für ein Spiel? Raft ist ein Survival-Spiel von Redbeet Interactive, das alleine oder im Mehrspieler-Modus gespielt werden kann.

In Raft startet ihr auf einem Floß, das auf dem offenen Meer treibt. Ihr habt nicht sonderlich viel Bewegungsfreiraum und noch weniger Ressourcen. Statt dem Fällen von Bäumen oder dem Sammeln von Steinen seid ihr erstmal am Angeln.

Ihr angelt mit einem Seil nach Treibholz, Müll und allem anderen, was an eurem Floß vorbeischwimmt und baut daraus nützliche Utensilien. Wichtig aber vor allem, eure Ressourcen in den Ausbau eures Floßes zu investieren.

Das Floß ist nämlich nicht nur euer Fortbewegungsmittel, sondern auch eure Wohnunterkunft und der wichtigste Schutz vor Haien, die ihr auf keinen Fall unterschätzen solltet. Haie warten in Raft nicht darauf, dass ihr euer Floß für einen Tauchgang verlasst, sie attackieren auch ganz gezielt und beschädigen es.

Neben dem täglichen Leben auf eurem Floß könnt ihr in Raft auch Inseln erkunden und die dortigen Ressourcen wie Nahrung und Holz sammeln. All das hilft euch beim Überleben und kann zum Ausbau eurer treibenden Heimat genutzt werden.

Auch MeinMMO-Autor Maik Schneider hat den Survival-Titel schon gespielt und bereits im Januar 2021 erklärt, wieso Raft so gut ist.

„Ein Kauf, den ich definitiv nicht bereue!“

Was sagen die Spieler über Raft? Blicken wir auf die Bewertungen, die Raft auf Steam von den Spielerinnen und Spielern erhielt, stellen wir fest, dass der Survival-Titel sehr gut ankommt. Von 155.051 Rezensionen sind 93 % positiv.

Wir zeigen euch einige Aussagen, die Spieler über Raft trafen:

Michi via Steam: „Ich finde, das ist eines der schönsten Survival-Spiele, die es derzeit gibt. Die Story macht sehr viel Spaß […].“

Skyfighter via Steam: „Geiles Game! Das letzte Kapitel gibt dem ganzen noch einen gewaltigen extra Boost!

Damaria via Steam: Die ganzen Baumöglichkeiten, die Gegner, das Entdecken, Tauchausflüge für Ressourcen – alles ist super aufeinander abgestimmt. Wie habe ich mich über den ersten Eimer Milch gefreut! Ein Kauf, den ich definitiv nicht bereue!

Sirius via Steam: „Raft hat viele gute Ideen, ohne das Rad wirklich neu zu erfinden, und überzeugt durch eine zweckmäßige, aber hübsche Optik, motivierende Spielmechaniken und einen Koop-Modus.“

Schiebelini via Steam: „Gemeinsam kann dieses Spiel für viele lustige Stunden sorgen. Gerade das Zusammenarbeiten hat mir sehr viel Spaß gemacht.“

Was sagt ihr zu Raft? Spricht euch der Titel an oder wartet ihr auf ein anderes Survival-Spiel?

