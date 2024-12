Ein Action-Adventure mit guter Story und Superkräften ist 96 % positiv auf Steam, kostet gerade weniger als ein Döner

Wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt Psychonauts 2 zu kaufen habt ihr noch bis zum 4. Dezember 2024 Zeit dafür. Bis dahin läuft, noch der Sale, bei dem das Spiel um 90 % reduziert ist. Während Psychonauts 2 wohl schon von Anfang an ein gutes Spiel war, musste sich ein anderes Spiel diesen Status erst erkämpfen: Ein Survival-Spiel auf Steam erreicht nach 8 Jahren einen Meilenstein, an den am Anfang niemand geglaubt hätte

Was sagen die Fans zum Spiel? Die Fans loben den 3D-Plattformer durch die Bank weg. In den Rezensionen auf Steam findet sich kaum Kritik zum Spiel. Manch einer attestiert Psychonauts 2 sogar Bug-Freiheit, wie NLG00 auf Steam .

Bereits zu anderen Sales war Psychonauts 2 im Angebot, jedoch gab es den Superhelden-Spionage-3D-Plattformer noch nie so günstig wie jetzt (via SteamDB ), dabei ist der Titel durchaus prestigeträchtig mit 28 Auszeichnungen auf der Steam-Seite des Spiels.

