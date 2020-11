Ihr solltet eure Konsole daher richtig positionieren: Die Tipps für eine heiße und laute PS4 gelten weiterhin für die PlayStation 5. Positioniert die Konsole an einem trockenen und gut belüfteten Ort, wo sie nicht stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt ist. Ihr solltet eure PS5 nicht in einen geschlossenen Schrank stellen, wo wenig Luft herankommt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Hier liegt das Problem: Laut Gamers Nexus stößt der Speicher „an seine thermischen Grenzen“ und ist damit hart am maximalen Limit. Steigen nun die Außentemperaturen und liegt der Speicher schon am Temperatur-Limit, könnte das langfristig ein Problem werden. Burke erklärt, dass er sich „unwohl bei der hohen Temperatur des Speichers“ fühlt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

