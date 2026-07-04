Die Preise von gebrauchten PS5-Spielen zeigen, dass „rein digital“ eine schlechte Idee ist

Ab 2028 wird Sony keine PlayStation-Spiele mehr herstellen, die physisch in der Verpackung beim Spieler landen. MeinMMO-Redakteurin Jasmin hat einmal nachgeforscht, was für einen Preisunterschied das denn auf der PS5 machen würde.

Die Nachricht, dass schon in 2 Jahren nur noch digitale PlayStation-Spiele hergestellt werden, hat mich wie viele andere Spieler schwer getroffen. Ich kaufe nämlich lieber Retail-Verpackungen. Das hat mehrere Gründe:

Es sieht einfach viel schöner aus, wenn das eigene Spieleregal mit mehreren Verpackungen gefüllt ist.

Ich bin nicht abhängig davon, ob Server oder Shops irgendwann abgeschaltet werden, und kann Spiele auch noch nach Jahren zocken.

Sollte mir ein Spiel gar nicht gefallen, verkaufe ich es einfach auf Gebrauchtplattformen weiter und refinanziere mir so das nächste Game.

Da ich nur die wenigsten Spiele direkt zum Release-Tag zocken muss, ist das für mich so eine tolle Gewohnheit geworden, bei der ich auch noch Geld spare. Zumindest kam es mir immer so vor, dass ich durch Käufe bei Gebrauchtwarenplattformen mehr Geld am Ende des Jahres in meinen Taschen habe. Doch genau wusste ich bislang nicht.

Für MeinMMO habe ich deshalb jetzt nachgeforscht, wie viel Geld ich wirklich sparen würde, wenn Sony beschließt, sämtliche Spiele nur noch digital anzubieten und dadurch Gebrauchtwarenplattformen wegfallen würden.

Dabei bin ich folgendermaßen vorgegangen:

Ich habe mir 10 verschiedene PS5-Spiele rausgepickt, die mehrere Releasezeiträume abdecken und auch aus unterschiedlichen Genres stammen.

Ich habe sowohl den aktuellen Preis im PlayStationStore als auch das Allzeit-Tief berücksichtigt, das auf psprices.com gelistet ist.

Hinzu kommt ein Vergleich auf Geizhals.de mit den jeweils günstigsten Angeboten von gewerblichen Händlern.

Ich habe 2 unterschiedliche Verkaufsplattformen genutzt: einmal eBay und einmal Vinted. Die Auswahl ist zufällig erfolgt, ihr könnt euch auch auf anderen Verkaufsplattformen umsehen. Dabei habe ich nur die Sofortkauf-Optionen mit Versand berücksichtigt.

Im Anschluss habe ich die einzelnen Preise zusammengezählt und miteinander verglichen, wie viel man wirklich spart, wenn Sony dabei bliebe, doch noch physische Spiele anzubieten.

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Eine Kauf-Option schlägt die anderen um Längen

Die Preise, die ich auf den Gebrauchtwagenplattformen herausgesucht habe, gelten für den Stand vom 3. Juli 2026 um 13:00 Uhr. Es kann sein, dass zu anderen Daten und Uhrzeiten jeweils andere günstigste Preise erhältlich sind, je nach Angebot und Nachfrage.

Dasselbe gilt allerdings auch für den PlayStation-Store. Ich habe sowohl den derzeitigen Preis als auch das jeweilige Allzeit-Tief eines jeden Spiels berücksichtigt. Um aber wirklich jedes Spiel zum Allzeit-Tief zu erhalten, braucht es einiges an Geduld und Wartezeit, da man auf bestimmte Sales warten muss und auch nicht in jedem Ausverkauf jedes dieser Spiele so günstig zu erhalten ist.

Trotzdem zeigt die folgende Tabelle schon einmal eine gute Tendenz, warum es eine schlechte Idee ist, Spiele ab 2028 rein digital anzubieten. Hier haben wir die Preise in Euro auf der jeweiligen Verkaufsplattform aufgelistet (günstigstes Angebot) und zur einfacheren Übersicht ohne Nachkommastellen gerundet:

PS5-Store jetzt PS5-Store Allzeit-Tief Gebraucht (eBay) Gebraucht (Vinted) Geizhals.de Clair Obscur: Expedition 33 50 40 32 29 42 One Piece Pirate Warriors 4 40 6 35 21 42 Battlefield 6 70 40 33 23 44 Story of Seasons Grand Bazaar 50 50 55 (50)* 50 GTA 5 40 20 20 15 15 Diablo 4 30 0 27 17 36 Monster Hunter Wilds 70 30 16 16 15 Elden Ring 60 35 28 24 33 God of War Ragnarök 70 30 23 22 28 Tales of Arise 40 10 10 11 20 SUMME [€] 480 261 279 228 325 *= Produkt nicht gefunden, deshalb Median-Preis der anderen Anbieter eingesetzt.

Das aktuelle Preisangebot im digitalen PS5-Store ist mit Abstand das höchste. Hier müsst ihr mit knapp 500 € für die zehn ausgewählten Spiele rechnen. Nur eines dieser Games, nämlich Diablo 4, befindet sich gerade im Angebot.

Direkt danach folgen die Angebote auf Geizhals.de. Hier müsst ihr euch nicht mit Privatanbietern rumschlagen, zahlt dafür aber auch einen höheren Preis als bei Gebrauchtwaren und digitalen Sales.

Auf dem dritten Platz landet eBay, dicht gefolgt von den jeweiligen Allzeit-Tiefs im PS5-Store. Am günstigsten schneidet die Verkaufsplattform Vinted ab. Hier mussten wir allerdings ein Spiel von einem Dritthändler aufnehmen, da der Titel gerade nicht auf Vinted zum Verkauf steht.

Doch selbst mit dem aktuell günstigsten Angebot auf Geizhals landet das Sortiment von Vintage immer noch deutlich unter den Allzeit-Tiefs aus dem PS5-Store, von den aktuellen Preisen mal ganz abgesehen. Hier fehlt zwar ein Spiel, das wir nicht auf der Plattform gefunden haben, aber selbst mit den 50 € obendrauf ist es mit Abstand am günstigsten.

Es kann sein, dass ihr auf anderen Verkaufsplattformen oder beim Durcheinanderkaufen noch günstigere Schnapper am Ende des Tages macht. Sollte euch der Preis wichtig sein, haltet unbedingt auch bei anderen Verkaufsplattformen die Augen offen!

Die ausgewählten Verkaufsplattformen haben einen Käuferschutz, weshalb ihr im Normalfall vor beschädigten Waren geschützt seid. Sie bringen allerdings den Nachteil mit sich, dass die Spieleverpackungen ab und zu international und deshalb nicht in deutscher Sprache sein können. Das hat allerdings nichts mit dem Spiel auf der Disc zu tun.

Bedenkt zudem dabei, dass durch PS Plus weitere Angebote entstehen können und die Spiele noch einmal um einige Prozent reduziert sind. Allerdings müsst ihr für dieses Abo eben auch einen monatlichen Geldbetrag ausgeben.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aus Spielersicht also keine gute Idee, komplett auf Gebrauchtwaren zu verzichten und nur noch digital im PlayStation Store zu kaufen. Es sieht anders aus, wenn ihr immer zum Release sofort jedes Game spielen wollt.

Was sagt ihr zu unserem Mini-Test? Wie kauft ihr eure Spieler ein und was denkt ihr, wie sich die Preise in Zukunft entwickeln werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! MeinMMO-Dämon Cortyn hat schon vor Monaten prophezeit, dass Gaming zum Luxus wird: Gaming wird zum Luxus und ist ein größeres Problem als viele denken