Zum PS5-Release muss PS Plus dringend besser werden, fordern Fans

Mit dem Release der PS5 wünschen sich viele User ein Upgrade für PS Plus. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: So hatte es in den letzten Monaten regelmäßig Kritik am „PS Plus“-Angebot gegeben und die Umstellung von Xbox Live Gold befeuert die Wünsche. Einige Fans sagen, dass sich was ändern muss. Wir stellen euch die Gedanken und Ideen aus der Community vor.

Woher kommt die neue Diskussion um PS Plus? Der Konkurrent Microsoft hatte in seinem Xbox Store das 12-monatige Abo für Xbox Live entfernt (via Trueachievements.com). Viele vermuten, dass der Redmonder Software-Riese die Leute zum Abschluss des Game Pass Ultimate bewegen möchte. Dieser bündelt alle Abos und Online-Services unter einem Pass.

Einige, wie der Journalist Jeff Grubb (via purexbox.com), sind sogar der Meinung, dass auf diese Weise der Xbox-Multiplayer langfristig kostenlos werden könnte.

Nun sagen einige Fans, Sony solle sich auch mal seine Abo-Services PS Plus und PS Now ansehen. Denn wenn die PS5 und die Xbox Series X starten, könnte Microsoft langfristig das bessere Abo-System bieten. Denn in der Vergangenheit musste PS Plus häufiger Kritik einstecken.

Wie sah es in der Vergangenheit mit PS Plus aus? In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Kritik an PS Plus gegeben:

In PS Plus im Mai hatte es zwei Simulationen kostenlos gegeben, doch mit den Spielen waren viele Fans nicht zufrieden.

Nachdem es im Juni ein paar starke Shooter gegeben hatte, gab es an PS Plus im Juli wieder Kritik: Die einen klagten über die Spiele an sich, andere über den Zeitpunkt. Denn PlayStation Plus hatte 10-jähriges Jubiläum gefeiert.

Das fordern Fans von PS Plus

Auf reddit diskutieren mittlerweile die User über PS Plus, PlayStation Now und den Game Pass Ultimate von Microsoft.

Das fordern Fans von PS Plus: Die Fans haben verschiedene Wünsche und Vorstellungen, wie sich PlayStation Plus verändern könnte:

Einige User wünschen sich ein anderes Abo-Modell bei PS Plus. So schreibt User kawag: „Sie könnten eine erweiterte Version der monatlichen Spiele von PS+ bieten. Anstatt dass also jede Person hingehen muss, um sie hinzuzufügen (und sie vielleicht zu verpassen), wächst der Pool einfach weiter an, und haben Zugang zu allen Spielen, unabhängig davon, wann sie abonniert haben (aber nur, wenn sie abonniert haben). Die Wirtschaftlichkeit von so etwas wie einem Gamepass könnte für Sony immer noch funktionieren (wenn auch wahrscheinlich nicht für einen Tag-1-Zugang). Sie werden zwar einige Verkäufe verlieren, dafür aber Abonnementgebühren erhalten.“

Auch User Jaycoht ist ähnlicher Meinung. So sagt er, dass er sich lieber einen Speicher mit Spielen wünscht, aus welchem er dann auswählen kann. Aus diesem Speicher könnte man dann jederzeit Spiele wählen und dann auch Spiele in den Monaten spielen, wo es Genres gibt, die ihn nicht wirklich interessieren würden.

Und Boss_654 ist sich sogar sicher, dass Sony seine Abo-Services verändern wird. So schreibt er: „Sony ist für all das nicht blind. Sie werden PS Now und PS Plus in einem einzigen Abonnement zusammenführen und zusätzlich noch einige andere Boni einbauen (wie cool wäre es, wenn sie so etwas wie einen kostenlosen Sony Pictures-Film einbauen würden, der jeden Monat gestreamt wird). Das einzige, was noch zu entscheiden bleibt, ist der Preis des neuen Abonnements. Aber eine Sache, die Sony nicht tun wird, ist, ihre Spiele am ersten Tag kostenlos zu verschenken.“

Wieder andere sagen, es würde ihnen reichen, wenn Sony häufiger starke Titel in PlayStation Plus aufnehmen würde. Dann würde sich das Abo auch langfristig lohnen. Und ein schwacher Monat wie der Mai 2020 mit den Simulationen würde nicht so ins Gewicht fallen.

Einige User sagen, dass es AAA-Titel wie The Last of Us nicht geben würde, wenn sie Sony direkt vom ersten Tag kostenlos im Service anbieten würde.

Was spricht gegen die Forderungen? Vergleicht man den Xbox Game Pass Ultimate mit PlayStation Plus oder auch Playstation Now, sagen viele User: Sony hat einfach die stärkeren AAA-Titel. Und diese Spiele wird Sony nicht so einfach verschenken. Einige sehen darin sogar eine Gefahr für starke Titel. So kritisiert BrBronco:

Falls Sony jemals gezwungen sein sollte, die Spiele am ersten Tag auf diese Art von Service zu veröffentlichen, verabschiedet euch von jedem AAA-Einzelspieler-Spiel von Sony. Es ist kein Zufall, dass viele MS-Spiele entweder Low-Budget, Multiplayer-orientiert oder „Games as a Service“ (die wie F2P-Spiele aussehen) sind. reddit-User BrBronco.

Ein weiterer Punkt, den einige Fans nennen ist der Preis: So sagen viele, dass PS Plus gerade mal 60 Dollar im Jahr kostet – der Xbox Game Pass Ultimate jedoch 180 Dollar im Jahr. Für rund 60 Dollar sei PlayStation Plus mit zwei monatlichen Spielen ein faires Angebot.

Es gibt auch Leute, die sagen: Ihr habt nichts davon, wenn Sony starke AAA-Titel in PlayStation Plus oder PlayStation Now anbietet, denn ihr besitzt diese Spiele mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin schon. Denn PlayStation Plus würde sich ja genau deswegen lohnen, weil auch mal weniger bekannte Titel dabei seien wie im Juni 2020 das Spiel „Erica“.

Welche Gerüchte hatte es um PS Plus gegeben? Es hatte eine Zeitlang auch Gerüchte um PS Plus Premium gegeben. Dieses sollte zusätzlichen Cloud-Speicher, früheren Zugang zu Spielen und private Server bieten. Unsere Kollegen von der GamePro hatten PS Plus Premium aber stark angezweifelt.

