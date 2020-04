Endlich sind die PS-Plus-Spiele für Mai bekannt. Doch über die Spiele diskutieren die Spieler heftig. MeinMMO geht der Diskussion auf den Grund.

Nachdem erst ein Fake zu PS Plus im Mai für Aufsehen gesorgt hatte, hat Sony jetzt offiziell die zwei Spiele für PS Plus im Mai bekannt gegeben. Doch bei weitem nicht jeder User ist mit den angekündigten Spielen zufrieden.

Um welche Spiele handelt es sich? Bei den beiden Spielen, die es ab Mai in PlayStation Plus kostenlos geben wird, handelt es sich um

Farming Simulator 2019

und Cities: Skylines.

Bei den Spielen handelt es sich um zwei Simulationen, die vor allem den meisten PC-Spielern bekannt sein dürften. Doch in verschiedenen Foren hört man Kritik zu dem Angebot.

Das Video zeigt, welche beiden Spiele ihr im Mai im Rahmen des PS-Plus-Abos bekommt.

PS Plus im Mai: „Wieso denn zwei Simulationen?“

Denn die beiden Simulationen gefallen nicht jedem – auch weil viele noch auf Dying Light und Dark Souls gehofft hatten, was sich aber schnell als Fake entpuppt hatte.

So schreibt User FredCHAIR: „Tja, ich dachte schon, dass dieser „Leak“ zu Dark Souls Remastered und Dying Light zu schön ist, um wahr zu sein. Aber zumindest besitze ich keines der Spiele.“

Flynn_The_Fox ist verärgert: „Autsch. Wieso zwei Simulationen? Ist denn nicht klar, dass zwei unterschiedliche Genre besser sind?“

Und dmitrisghost fügt hinzu: „Genau. Um nicht zu erwähnen, dass viele Spieler (vermutlich die meisten Spieler) an Simulationen nicht sonderlich interessiert sind.“

Zumindest thedeaththeater1410 versucht es etwas positiver zu sehen: „Die Spiele sind wirklich gut, aber beide sind sich sehr ähnlich. Keine Ahnung wie gut Skylines auf der PS4 läuft, aber auf dem PC läuft es großartig.“

Spieler schlagen Alternativen vor

Was wünschen sich die Spieler? Einige stören sich nicht an den Simulationen an sich, sondern daran, dass es beide Spiele im gleichen Monat gibt. Die Spiele seien sich viel zu ähnlich und eine Simulation mit einem Action-Spiel sei ihnen lieber gewesen.

Ein anderer reddit-User meint: „Wie wäre es [stattdessen] mit Stardew Valley?“ Wieder andere meinen, dass es sich bei den PS-Plus-Spielen eigentlich um waschechte PC-Spiele handelt und nicht um richtige Konsolen-Spiele.

Wie werden die PS Plus Spiele im Mai bewertet?

Die PS Plus-Spiele im Mai 2020

Was ist Farming Simulator 19? Im Farming Simulator leitet man einen Bauernhof, kümmert sich um Kühe, Schweine oder den Getreideanbau. Man schlüpft also in die Rolle eines Bauern. Der Simulator hat übrigens auch eine eSport-Liga bekommen.

Wie wird das Spiel bewertet? Es hat 19.677 Reviews auf Steam und ist sehr positiv bewertet. Viele User loben das Spiel für seine vielen Möglichkeiten. So schreibt beispielsweise I-O-Z-B_KaffeeJunky nach 2.357 Spielstunden: „Also ich kann mich nicht beklagen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten bei dem Game. [Ich] spiele es nicht umsonst schon so viele Stunden.“

Was ist Cities: Syklines? In Cities: Skylines übernimmt man die Führung einer Stadt und kümmert sich um den Bau von Wohnungen, Industrie und Infrastruktur.

Wie wird das Spiel bewertet? 87.694 Reviews hat das Spiel auf Steam und sie sind sehr positiv. Viele User bezeichnen es als das „bessere Sim City“ und beispielsweise Le0n.exe schreibt: „Cities: Skylines ist eines dieser Spiele, bei denen man immer wieder die Zeit vergisst. Du fängst Mittags an, um eine Stunde zu zocken und auf einmal ist es wieder dunkel.“

Was gibt es noch PS Plus? Derzeit gibt es im April 2020 eines der besten Adventures der PS4 zu spielen. Wir erklären euch, warum sich PS Plus im April besonders lohnt.