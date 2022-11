PS5 kaufen: Bundles bei Media Markt – beeilt euch

Ihr wollt eine PS5 kaufen? Bei MediaMarkt habt ihr jetzt dazu die Gelegenheit. Wir von MeinMMO stellen euch alle dafür wichtigen Informationen vor.

Wo finde ich die PS5 bei Media Markt? Die folgenden Bundles sind ab sofort verfügbar:

Wie kann ich meine Chance erhöhen? Packt die PS5 oder die entsprechenden Bundles auf eure Merkliste bei MediaMarkt. Häufig kommt ihr somit dann während dem Verkauf schneller an die Bundles.

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 kaufen – Passt ab sofort auf diese Händler auf

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.

Was für eine PS5 soll es geben? Vermutlich werden wieder mehrere Bundles und vielleicht auch „nackte“ Konsolen angeboten. Klar ist allerdings bereits, dass es diese Bundles geben wird:

Auch knapp eineinhalb Jahre nach Markteinführung ist die PlayStation5 noch immer absolute Mangelware. Dementsprechend ist die Freude natürlich groß, wenn dann endlich wieder einmal Drops oder Verkaufsaktionen bei seriösen Händlern stattfinden.

