Für PS5 bekommt ihr aktuell ein packendes Horrorspiel für 10 € – „Die Geschichte ist unglaublich und die Grafik ist großartig“

WoW bringt Drachenreiten in die alte Welt – und es wird so genial, wie ihr das wolltet

Begleitet werdet ihr dabei von Six, einem Mädchen mit einem gelben Regenmantel, das im Vorgängerspiel Little Nightmares die Hauptfigur war.

Little Nightmares 2 ist ein Horror-Abenteuerspiel und Puzzle-Plattformer. In ihm spielt ihr einen kleinen Jungen namens Mono, der in einer düsteren Welt gefangen ist.

Insert

You are going to send email to