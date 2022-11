PS Plus: Spiele im Dezember 2022 – Release, Gerüchte und Spekulationen

Mit einem Essential-Abo bei PlayStation Plus bekommt ihr jeden Monat ein paar Spiele zum Download für PS4 und PS5 ohne weitere Kosten. Wie der Zeitplan für die PS Plus Spiele im Dezember aussieht und welche Gerüchte aktuell durch die Community geistern, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Wie sieht der Zeitplan aus? Jeden Monat läuft die Enthüllung und die Veröffentlichung gleich ab. Folgende Termine sind wichtig:

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 6. Dezember 2022 Erfahrungsgemäß gegen 12:00 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 30. November 2022 Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Allerdings ist besonders die „Ankündigung“ nicht in Stein gemeißelt, die Spiele könnten auch etwas später oder früher vorgestellt werden. Erfahrungsgemäß sollten die Termine aber passen.

Denkt daran, rechtzeitig euch die PS-Plus-Spiele von November noch für euer Konto zu sichern:

PS Plus: Spiele für November sind bekannt – Gefeierter Action-Hit mit 85er-Score auf Metacritic ist dabei

PS Plus Dezember 2022 – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im Dezember kommen? Aktuell gibt es noch keine glaubhaften Leaks zum neuen PS Plus. Allerdings haben wir uns in der Community ein wenig umgehört und stellen euch ein paar Titel vor, die mögliche Kandidaten für Spiele im PS Plus sein könnten.

The Last Of Us

Was spricht dafür? Am 15. Januar 2023 erscheint auf HBO die neue Serie zu „The Last of Us“. Den ersten Teil kostenlos in PS Plus anzubieten, wäre zumindest eine Möglichkeit, das Interesse für die Serie noch weiter zu steigern. Alternativ könnte The Last of Us auch noch im Januar kostenlos auf PS Plus erscheinen.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Was spricht dafür? EA hat mit Star Wars Jedi: Survivor mittlerweile den Nachfolger für 2023 angekündigt. Dieser soll 5 Jahre nach Teil 1 spielen und dürfte auch Teile des Vorgängers voraussetzen. Eine gute Gelegenheit für Spieler, das Action-Adventure nachzuholen. Es wäre daher eine gute Option für PS Plus im Dezember 2022.

Back For Blood

Was spricht dafür? Im Koop-Shooter metzelt ihr euch durch tausende Untote. Mittlerweile hat der Shooter bereits etliche DLCs erhalten.

Mit einem kostenlosen Zugang über PS Plus könnte man die Playerbase des Spiels noch einmal vergrößern und auch Gamer in das Spiel holen, die nicht wissen, ob Back For Blood wirklich etwas für sie ist.

Sackboy: A Big Adventure

Was spricht dafür? Sackboy: A Big Adventure ist ein 3D-Plattformer, wo ihr eure Freunde retten müsst. Der Multiplayer-Titel wurde damals als Crossgen-Spiel vorgestellt: PS4- und PS5-Spieler konnten daher gemeinsam zocken.

Ein kultiger Koop-Titel wäre daher eine gute Zugabe für die kalte Jahreszeit, wenn ihr allein oder gemeinsam mit Freunden vor eurer PS4 oder PS5 hockt.

Was bringt PS Plus Essential? Das Abo ist wichtig, wenn ihr den Multiplayer auf eurer PlayStation nutzen wollt. Denn nur wenige Spiele öffnen den Online-Modus ohne PS Plus.

Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die ihr interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.

Seid ihr noch auf der Suche nach einer PS5, dann checkt regelmäßig unseren Verkaufsticker: PS5 kaufen – Alle Infos zu Drops und Angeboten