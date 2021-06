PS Plus Leak verrät angeblich Spiele für Juli, sieht stark aus wie ein Fake

Ein Leak zu den kommenden PS Plus Spielen im Juli macht gerade die Runde im Internet. Doch die Info ist mit Vorsicht zu genießen. Das Bild sieht nach einem Fake aus.

Das wurde geleakt: Gestern am Samstag, dem 26. Juni, erschien in den Weiten des Internets ein Bild, das drei neue Spiele für die PS-Plus-Besitzer im Juli ankündigte. Zu dem bereits geleakten Plague Tale: Innocence kamen nun auch das Action-Game Uncharted: The Lost Legacy und das Rennspiel WRC 9 neu hinzu.

Das Bild machte in reddit-Foren, auf Social Media und auf einigen Gaming-Seiten (via GameRant) die Runde mit dem Hinweis, dass die Info mit Vorsicht zu genießen sei. Bei näherer Betrachtung fallen bei dem Bild aber diverse Unreinheiten auf. Es scheint sich dabei um ein PS-Plus-Bild aus dem Mai 2021 zu handeln, das nachträglich mit neuen Spiel-Screenshots bearbeitet wurde.

Beim genauen Hinschauen erkennt man das falsche Datum

In der unteren linken Ecke sieht man bei Vergrößerungen ein verschwommenes Datum, das aussieht wie 05/04/2021 und 05/31/2021. Zudem erkennt man in dem Text ganz am Ende die Umrisse des Wortes “for Wreckfest on PS4”. Wreckfest war eins der Spiele, die im PS Plus für den Mai verfügbar waren.

Es ist möglich, dass die Spiele dennoch richtig sind und bei dem Bild lediglich aus Versehen ein altes Template verwendet wurde. Die Chancen dafür sind allerdings eher gering.

Und was ist mit Plague Tale: Innocence?

Das ist die Situation um Plague Tale: Innocence. Während die Info über Uncharted: The Lost Legacy und WRC 9 aus dem neuen Leak stammte, sieht es bei Plague Tale etwas anders aus. Der Leak zu dem Adventure-Spiel ist älter und kam ursprünglich aus den Foren von Resetera.

Der Nutzer Deluxera hat am 11. Juni in einem Foren-Thread (via Resetera) behauptet, dass

ein Next-Gen Remaster von A Plague Tale: Innocence angekündigt wird.

mit A Plague Tale: Requiem ein Nachfolger kommen soll.

Beide Behauptungen haben sich während der E3 2021 bestätigt. Die dritte Aussage des Leakers war zudem, dass die PS5-Version des Remasters im PS Plus für Juli verfügbar sein wird.

Nachdem die ersten beiden Behauptungen des Leakers gestimmt hatten, ist es daher durchaus möglich, dass Plague Tale: Innocence im Juli zu PS Plus kommt.

Welche Spiele ihr euch noch bis zum Ende des Monat sichern könnt, verraten wir euch hier:

