Leak zu PS Plus Juli 2021 sagt: Richtig gutes Adventure kommt als Gratis-Spiel für PS5

In einem Leak wurde bereits das Next-Gen Remaster von A Plague Tale: Innocence korrekt vorhergesagt. Im gleichen Atemzug wurde zudem behauptet, dass dieses Spiel auch also kostenloser Titel für PS Plus im Juli 2021 vorgesehen ist. A Plague Tale: Innocence wäre damit ein neuer kostenloser Titel für PlayStation 4 und 5. Wir von MeinMMO schauen uns den Leak an und verraten, was überhaupt hinter dem Adventure steckt.

Was ist das für ein Leak? Der Nutzer Deluxera hat am 11. Juni in einem Foren-Thread (via Resetera) behauptet, dass

ein Next-Gen Remaster von A Plague Tale: Innocence angekündigt wird.

mit A Plague Tale: Requiem ein Nachfolger kommen soll.

Beide Aussagen haben sich auf der E3 2021 bestätigt.

In einer dritten Aussage hieß es, dass das Remaster von A Plague Tale: Innocence Teil von PS Plus im Juli werden wird. Es soll das kostenlose Spiel für die PS5 werden.

Wie wahrscheinlich ist das? Derzeit deutet alles darauf hin, dass Deluxera recht hat. Neben den beiden korrekten Aussagen unterstützt auch der Entwickler Asobo die Vermutung. Denn der Release vom Remaster ist für Dienstag, den 6. Juli angekündigt. Neue PS Plus-Spiele erscheinen für gewöhnlich am ersten Dienstag eines Monats.

Ob A Plague Tale: Innocence tatsächlich das kostenlose Spiel sein wird, erfahren wir voraussichtlich am 30. Juni.

Ein Adventure mit viele Emotionalität

Was ist das für ein Spiel? A Plague Tale: Innocence ist ein Adventure aus dem Jahr 2019. Es herrscht eine Rattenplage im Frankreich des 14. Jahrhunderts. Ihr spielt die 14-jährige Amicia, die zusammen mit ihrem Bruder Hugo durch die Welt schleicht. Das müssen sie auch, da die beiden weder über viel Kraft, noch viel Rüstung verfügen.

Unsere Kollegen von der GameStar haben das Spiel 2019 getestet und ihm eine Wertung von 84 verpasst. Dabei wurden vor allem die emotionalen Geschichten und die einprägsamen Figuren gelobt. Kritik gab es hingegen für den fehlenden Schwierigkeitsgrad und den geringen Wiederspielwert.

Den kompletten Test findet ihr hier: A Plague Tale: Innocence im Test – Mit Geschwisterliebe gegen die Pest. Einen Einblick in das Spiel gibt euch dieses Video der GameStar:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie wird das Spiel sonst bewertet? Insgesamt kommt A Plague Tale: Innocence bei den Fans und Kritikern gut an:

Steam: 93 % positiv bei 30.120 Bewertungen

Metacritic: 81 von 100

Metacritic User Score: 8,5 von 1

Was macht das Remaster aus? Das Remaster von A Plague Tale: Innocence für die PS5 und Xbox Series X bietet die folgenden Neuerungen:

4K

60 FPS

3D-Audio

Schon im Juni könnt ihr 3 Spiele kostenlos über PS Plus spielen. Welche das sind, verraten wir euch hier: PS Plus Juni 2021: Die neuen monatlichen Spiele für PS4 und PS5 sind jetzt da.