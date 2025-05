PS Plus Essential: Spiele im Juni 2025 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus Essential stellt in wenigen Tagen die neuen Spiele für Juni 2025 vor. MeinMMO fasst alle bekannten Informationen zusammen und erklärt, welche Spiele im Juni 2025 im kostenlosen Bundle sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus?

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 3. Juni 2025 Gegen 12 Uhr mittags verfügbar

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 28. Mai 2025 Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele Anfang Juni live gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

PS Plus Essential: Alle Spiele, die im Juni 2025 kommen könnten

Welche Spiele gibt es? Generell lässt sich feststellen, dass Sony für PS Plus oftmals ein Bundle aus einem starken Titel und zwei schwächeren Spielen zusammenstellt. Bislang sind aber noch keine offiziellen Infos bekannt, weshalb wir auf die Vermutungen der Fans zurückgreifen müssen. Das finale Line-up könnte sich also noch ändern.

Until Dawn Remastered

Anlässlich des am 24. April 2025 erschienen Films zum Spiel stellt das Remaster von Until Dawn einen potenziellen Anwärter für die kostenlosen Spiele im Juni 2025 dar. Until Dawn Remastered ist eine überarbeitete Neuauflage des Horror-Adventures Until Dawn aus dem Jahr 2015.

Das Spiel folgt einer Gruppe Jugendlicher, die eine Nacht in einer abgelegenen Berghütte überleben müssen – bedroht von übernatürlichen Gefahren und ihren eigenen Entscheidungen. Es setzt auf filmische Inszenierung, Quick-Time-Events und das „Schmetterlingseffekt“-System, bei dem jede Entscheidung den Verlauf der Geschichte beeinflusst.

Die Remastered-Version bietet verbesserte Grafik, moderne Technik und teils überarbeitete Animationen, aber behält das originale Gameplay bei.

EA F1 24

Einen weiteren Anwärter stellt EA F1 24 dar. Bereits der Vorgänger war im letzten Jahr bei den Gratis-Spielen für PS Plus Essentials enthalten, weshalb es naheliegt, dass es dieses Jahr mit der 24-er Version genauso laufen könnte.

EA F1 24 ist eine Rennsimulation, die auf der offiziellen Formel-1-Saison 2024 basiert. Das Spiel lässt euch in die Rolle eines echten F1-Fahrers oder eines selbst erstellten Charakters schlüpfen und an Rennen auf allen offiziellen Strecken teilnehmen.

Neben einem realistischen Fahrgefühl bietet F1 24 einen überarbeiteten Karrieremodus, verbesserte Fahrzeugphysik, aktuelle Teams und Fahrer sowie verschiedene Multiplayer-Optionen. Entwickelt wurde es von Codemasters und veröffentlicht von Electronic Arts.

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Ein dritter, häufig genannter Anwärter ist Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Dabei handelt es sich um ein 2D-Platform-Fighting-Spiel, in dem ihr mit bekannten Charakteren aus Nickelodeon-Serien wie SpongeBob, Avatar, Teenage Mutant Ninja Turtles oder Jimmy Neutron gegeneinander antretet.

Das Spiel bietet im Vergleich zum Vorgänger überarbeitete Mechaniken, neue Spezialangriffe, eine Einzelspieler-Kampagne mit Roguelike-Elementen und einen erweiterten Online-Multiplayer mit Crossplay-Unterstützung. Es wurde am 7. November 2023 für verschiedene Plattformen veröffentlicht.

Weitere Möglichkeiten

Neben diesen Favoriten gibt es auch noch ein paar andere Spiele, die unter Fans häufiger als potenzielle Möglichkeiten genannt wurden:

Lord of the Rings: Return to Moria

Pacific Drive

Final Fantasy XVI

EA FC 25

Soul Reaver 1 & 2 Remake

God of War Ragnarok

NBA 2K25

Avatar: Frontiers of Pandora

Disney Dreamlight Valley

Call of Duty: Black Ops 6

GTA Trilogy: Definitive Edition

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welches Abo von PS Plus am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?