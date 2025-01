Die Spiele für PS Plus Essential im Februar 2025 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibts im Februar 2025? Auch im Februar 2025 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

Payday 3 (PS5)

High on Life (PS5/PS4)

Pac-Man World Re-Pac (PS5/PS4)

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 04. Februar 2025, gegen 12:00 Uhr

Alles Wichtige zu den kostenlosen Spielen von PS Plus Essential im Februar 2025

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

Payday 3 (PS5): Payday 3 ist ein kooperativer Ego-Shooter, in dem Spieler gemeinsam Banküberfälle und andere Raubzüge planen und ausführen. Es setzt auf taktisches Gameplay, Teamwork und spannende Schießereien gegen Sicherheitskräfte.

High on Life (PS5/PS4): High on Life ist ein humorvoller Ego-Shooter von den Machern von Rick and Morty, in dem ihr mit sprechenden Waffen gegen eine Art „Alien-Kartell“ kämpfen müsst, das Menschen als Droge benutzt. Das Spiel kombiniert verrückten Humor, abgefahrene Charaktere und actionreiche Kämpfe.

Pac-Man World Re-Pac (PS5/PS4): Pac-Man World Re-Pac ist ein Remake des klassischen 3D-Plattformers Pac-Man World aus dem Jahr 1999. Ihr steuert Pac-Man durch bunte Levels, besiegt Gegner, löst Rätsel und rettet seine Familie aus den Fängen der Geister. Das Spiel bietet modernisierte Grafik und flüssigeres Gameplay.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welche Inhalte zu welchem Abo von PS Plus gehören und welches am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?