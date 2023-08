PS Plus: Spiele im September 2023 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus gewährt euch jeden Monat Gratis-Spiele, die ihr mit einem PS Plus Essential -Abo herunterladen und spielen könnt. Wann die Spiele angekündigt werden und welche Spiele im September erwartet werden, seht ihr hier.

Wann werden die Spiele angekündigt?

PS Plus Spiele verfügbar ab Dienstag, 05. September Erfahrungsgemäß gegen 12 Uhr mittags



Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 30. August Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30



Die Spiele erscheinen eigentlich immer am 1. Dienstag des Monats, das wäre dementsprechend als nächstes der 5. September. Den Mittwoch vor diesem Tag wird dann erfahrungsgemäß das Line-up des nächsten Monats angekündigt. Dies geschieht meistens am Abend.

Leaks zu den Spielen gibt es momentan nicht. Weiter unten findet ihr Spekulationen zum nächsten Line-up. Die aktuellen Spiele für PS Plus im August solltet ihr bis zum 05. September eurer Bibliothek hinzufügen.

Im aktuellen Line-up ist das Indie-Game Deaths Door. Einen Trailer zum Zelda-Like findet ihr hier:

PS Plus September – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im Juli kommen? Verlässliche Leaks gibts es zu den PS-Plus-Spielen im September aktuell nicht. In den Communitys und Reddits werden aber einige Titel diskutiert, die für PS Plus Essential denkbar wären.

Bedenkt bei den folgenden Spielen, dass wir keine verbindlichen Informationen haben und die folgenden Spiele nur Spekulationen sind. Schreibt uns eure Spekulationen und Wünsche gerne in die Kommentare.

Hades

Ein Spiel, welches seit Monaten schon vermutet wird, ist Hades. Das Roguelike vom gefeierten Indie-Studio Supergiant Games feierte 2020 einen riesigen Erfolg. Die Optik und das smoothe Gameplay begeistern bis heute. Mittlerweile ist sogar Hades 2 angekündigt, und als Indie-Titel würde das Spiel zu PS Plus Essential ähnlich wie Deaths Door passen.

Disco Elysium

Nach dem aktuellen Erfolg von Baldur’s Gate 3 wäre auch Disco Elysium ein guter Kandidat für PS Plus Essential. Ein ähnliches Spielprinzip wie BG 3, aber in einem ganz anderen Setting. Man spielt einen Detektiv, der einen Mordfall lösen muss. Themen sind dabei, Politik, Psyche und eigene Moral und Philosophie.

Crash Team Racing

Auch ein beliebter Kandidat für Spekulationen ist Crash und sein Racing-Abenteuer. Obwohl Crash offiziell kein PlayStation-Maskottchen mehr ist, assoziieren ihn trotzdem viele mit der Plattform. Dementsprechend wäre es als Spiel auch eine gute Wahl. Auch qualitativ kann sich Crash Team Racing sehen lassen, denn es ist eine herausforderndere, aber spaßige Alternative zu Mario Kart.

Cuphead

Noch ein gefeiertes und beliebtes Indie-Game ist Cuphead. Der Bossrush-Plattformer ist durch seine 30er-Jahre Cartoon-Optik ein richtiger Eyecatcher. Auch die Schwierigkeit lässt sich sehen und kann mit klassischen Titel von früher wie beispielsweise Contra mithalten.

Powerwash Simulator

Bei den heißen Tagen tut Abkühlung sehr gut und Powerwash Simulator ist wahrscheinlich das aktuell beste Spiel dafür. Ihr macht einfach Dinge mit einem Hochdruckreiniger sauber. Doch genau das ist vom Gameplay und dem Visuellen so befriedigend, dass viele Spieler begeistert sind. Außerdem gibts ein Spongebob und Final Fantasy DLC, falls ihr da schon immer mal was sauber machen wolltet.

Mortal Kombat 11

Viele Spieler vermuten auch Mortal Kombat 11. Das Kampfspiel ist vor allem für seine Brutalität und explizite Darstellung berühmt. Aber auch das Gameplay kann überzeugen und katapultiert das Spiel in die Hall of Fame der Fighting Games. Ob man aber durch einen PS-Plus-Release den Fokus vom bald erscheinenden Mortal Kombat 1 nehmen will, ist aber fraglich.

Was bringt PS Plus Essential? Innerhalb des PS-Plus-Abosystems von Sony ist es das günstigste Abo-Modell des Services. Damit könnt ihr Online-Spiele spielen und jeden Monat 3 Spiele in eure Bibliothek hinzufügen. Zusätzlich dazu erhaltet ihr auch Goodies in Form von Währung oder Skins für Free-to-Play-Spiele.

Im PS-Plus-Extra-Abo habt ihr Zugang zu einem Spiele-Katalog mit vielen Geheimtipps:

