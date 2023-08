Jeden Monat gibt es bei PS Plus Essential neue Spiele, die ihr euch für eure Bibliothek sichern könnt. Im August erwarten euch wieder 3 Spiele für die PS4 und PS5.

Welche Spiele gibt es? In eurem Essential-Abo erhaltet ihr bei PS Plus folgende 3 Spiele im August 2023:

PGA Tour 2K23

Dreams

Death’s Door

Wann kommen die neuen PS-Plus-Spiele? Die PS-Plus-Spiele werden heute, erfahrungsgemäß gegen 12 Uhr, verfügbar sein. Dann könnt ihr alle 3 Games eurer Bibliothek hinzufügen.

PGA Tour 2K23

Das etwas entspanntere Sport-Spiel ist PGA Tour 2K23. Nichtsdestotrotz braucht es sich nicht vor NBA 2K oder FIFA verstecken. Es ist genauso hoch produziert wie andere große Sport-Spiele. Ein Karrieremodus bietet euch Singleplayer-Erfahrung. Auch in den verschiedenen Multiplayer-Modi könnt ihr euch Lokal und Online gegen andere messen.

Zusätzlich dazu bietet das Spiel auch einen Kurseditor, indem ihr eure eigene Bahn mit vielen Objekten designen könnt. Diese könnt ihr mit anderen Spielern teilen oder euch selbst welche herunterladen.

Dreams

Dreams ist quasi das viel komplexere Mario-Maker. Ihr könnt in diesem Spiel eure eigenen Spiele oder Videos mit Animationen erstellen. Dabei bietet das Spiel unendlich viele Möglichkeiten, diese sind aber auch komplex und man muss sich ein wenig reinfuchsen. Dafür ist es für so einen Editor aber äußerst beeindruckend, was die Community schafft.

Alle Spiele der Community könnt ihr testen und eure eigenen Kreationen hochladen. Dabei ist anders als bei Mario Maker jedes Genre vertreten. Habt ihr eine PS VR, dann könnt ihr sogar selbstgebaute VR-Spiele spielen.

Death’s Door

Death’s Door ist das Highlight dieser Liste. Im Indie-Spiel seit ihr eine kleine Krähe, die sich durch eine geheimnisvolle Welt voller schrulliger Bewohner kämpfen muss, um die ihm geklaute Seele zurückzubekommen. Die isometrische Perspektive erinnert an alte Zelda-Titel. Die Rätsel und der Kampf lassen Erinnerungen wachwerden.

Die simple Cel-Shading-Optik passt sich perfekt der Atmosphäre von Death’s Door an, was es zu einem der schönsten Indie-Games der letzten 5 Jahre macht. Auch der Humor der Bewohner und ihrer Dialoge ist ein wahrliches Fest. Lasst euch aber nicht täuschen, die Bosse haben es in sich.

Dieser Monat bietet mit Death’s Door nicht nur eine Indie-Perle, sondern auch entspanntes Golfen und die Möglichkeit, sich an kleiner Spieleentwicklung zu versuchen. Gleichzeitig hat man fast unendlich kleine Spielereien in Dreams, die einem den August versüßen.

Bis wann kann man sich die Spiele holen? Bis zum 5. September könnt ihr euch die 3 Spiele in eure Bibliothek packen und, solange ihr das PS Plus Essential -Abo habt, auch spielen.

Neben den 3 Gratis-Spielen könnt ihr euch mit PS Plus Essential kleine Items, Skins oder andere Goodies für diverse Spiele sichern.

