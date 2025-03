PS Plus Essential: Alle kostenlosen Spiele im April 2025 für PS4 und PS5 – Dieses Mal mit einem Multiplayer, der an Dead by Daylight erinnert

Die Spiele für PS Plus Essential im April 2025 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibts im April 2025? Auch im April 2025 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

RoboCop: Rogue City (PS5)

The Texas Chain Saw Massacre (PS5 | PS4)

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (PS4)

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 01. April 2025, gegen 12:00 Uhr

Alles Wichtige zu den kostenlosen Spielen von PS Plus Essential im April 2025

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

RoboCop: Rogue City (PS5): RoboCop: Rogue City ist ein First-Person-Shooter mit Rollenspiel-Elementen, in dem ihr als legendärer Cyborg-Polizist RoboCop für Recht und Ordnung sorgt. Das Spiel spielt in Detroit und bietet eine Mischung aus brutaler Action, Ermittlung und moralischen Entscheidungen.

Ihr jagt Kriminelle, nutzt RoboCops ikonische Auto-9-Pistole und könnt mit eurer übermenschlichen Stärke Gegner durch Wände schleudern. Entwickelt von Teyon, bietet das Spiel eine packende Story im Stil der 80er-Filme und lässt euch selbst entscheiden, wie ihr das Gesetz durchsetzt.

The Texas Chain Saw Massacre (PS5 | PS4): The Texas Chain Saw Massacre ist ein asymmetrisches Horror-Multiplayer-Spiel, inspiriert vom Kultfilm von 1974. Ihr überneht entweder die Rolle eines Mitglieds der mörderischen Sawyer-Familie oder eines der Opfer, die versuchen, zu entkommen.

Die Killer müssen ihre Beute aufspüren und eliminieren, während die Opfer schleichen, sich verstecken und nach Fluchtmöglichkeiten suchen. Das Gameplay setzt auf taktische Teamarbeit, Angst und Spannung, ähnlich wie Dead by Daylight, aber mit einem stärkeren Fokus auf Stealth und das authentische Filmgefühl.

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (PS4): Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory ist ein rundenbasiertes JRPG, das in einer digitalen Welt spielt, in der Spieler als Hacker mit Digimon kämpfen und Rätsel lösen. Die Story dreht sich um einen jungen Hacker, der in eine Verschwörung verwickelt wird und seine gestohlene Identität zurückerlangen will.

Dabei trainiert, entwickelt und kämpft ihr mit über 300 Digimon, erkundet Cyberspace-Dungeons und interagiert mit anderen Hackern. Das Gameplay kombiniert strategische Kämpfe mit einer spannenden Geschichte und Detektiv-Elementen.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welche Inhalte zu welchem Abo von PS Plus gehören und welches am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mi