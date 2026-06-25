PS Plus Essential: Spiele im Juli 2026 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus Essential stellt in wenigen Tagen die neuen Spiele für Juli 2026 vor. MeinMMO fasst alle bekannten Informationen zusammen und erklärt, welche Spiele im Juli 2026 im Bundle sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus?

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 7. Juli 2026 Gegen 12 Uhr mittags verfügbar

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 1. Juli 2026 Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele Anfang Juli live gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

PS Plus Essential: Alle Spiele, die im Juli 2026 kommen könnten

Welche Spiele gibt es? Generell lässt sich feststellen, dass Sony für PS Plus oftmals ein Bundle aus einem starken Titel und zwei schwächeren Spielen zusammenstellt. Bislang sind aber noch keine offiziellen Infos bekannt, weshalb wir auf die Vermutungen der Fans, YouTuber und Insider zurückgreifen müssen. Das finale Line-up könnte sich also noch ändern.

Für unsere Auswahl haben wir verschiedenste Meinungen verglichen und die am häufigsten genannten Titel herausgearbeitet.

Rise of the Ronin

Rise of the Ronin zählt zu den größeren Action-Rollenspielen der vergangenen Jahre und wird von vielen Fans des Genres immer wieder empfohlen. Das Spiel versetzt euch ins Japan des 19. Jahrhunderts, das sich in einer Zeit politischer Umbrüche und gesellschaftlicher Konflikte befindet.

Ihr übernehmt die Rolle eines herrenlosen Samurai und entscheidet selbst, welchen Fraktionen ihr euch anschließt und welchen Weg ihr einschlagt. Mit verschiedenen Nahkampfwaffen, Schusswaffen und besonderen Kampftechniken stellt ihr euch zahlreichen Gegnern in einer offenen Spielwelt. Dabei beeinflussen eure Entscheidungen den Verlauf der Geschichte und die Beziehungen zu wichtigen Figuren.

Video starten Rise of the Ronin: Neuer Trailer zum Release des Samurai-RPGs auf Steam Autoplay

Atomic Heart

Atomic Heart gehört regelmäßig zu den meistgenannten Wünschen der Community und landet beinahe jeden Monat weit oben in entsprechenden Wunsch- und Vorhersage-Listen. Viele Spieler hoffen deshalb, dass Sony den Titel künftig in sein Abo-Angebot aufnimmt.

In dem Actionspiel schlüpft ihr in die Rolle eines Agenten, der die Ursache eines katastrophal verlaufenen Experiments untersuchen soll. Die Handlung spielt in einer futuristischen Welt, in der Roboter eigentlich den Alltag erleichtern, plötzlich jedoch außer Kontrolle geraten. Mit einer Mischung aus ungewöhnlichen Waffen und besonderen Fähigkeiten kämpft ihr euch durch Forschungseinrichtungen und deckt nach und nach die Hintergründe der Ereignisse auf.

Video starten Atomic Heart im Launch-Trailer

Days Gone Remastered

Days Gone Remastered bringt das Open-World-Abenteuer von Deacon St. John in technisch überarbeiteter Form auf moderne Plattformen. In einer von einer Seuche verwüsteten Welt kämpft ihr ums Überleben und durchstreift mit eurem Motorrad die gefährlichen Regionen des pazifischen Nordwestens der USA.

Als Kopfgeldjäger und ehemaliger Biker stellt ihr euch feindlichen Überlebenden, wilden Tieren und riesigen Horden infizierter Freaker. Dabei erkundet ihr die offene Spielwelt, verbessert eure Ausrüstung und erlebt eine Geschichte über Verlust, Hoffnung und das Überleben in einer zerstörten Gesellschaft.

Weitere Möglichkeiten

Neben diesen Favoriten gibt es auch noch ein paar andere Spiele, die unter Fans häufiger als potenzielle Möglichkeiten genannt wurden:

Hades

Returnal

Exoprimal

Disco Elysium

Absolum

Empire of the Ants

Sonic Superstars

Kingdom Come: Deliverance

Valkyrie Elysium

Dynasty Warriors Origins

Dave the Diver

Remnant 2

The First Berserker: Khazan

Hell is Us

Dragon’s Dogma 2

Nobody Wants To Die

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