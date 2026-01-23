PS Plus Essential: Spiele im Februar 2026 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus Essential: Spiele im Februar 2026 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus Essential stellt in wenigen Tagen die neuen Spiele für Februar 2026 vor. MeinMMO fasst alle bekannten Informationen zusammen und erklärt, welche Spiele im Februar 2026 im Bundle sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus?

  • PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 3. Februar 2026
    • Gegen 12 Uhr mittags verfügbar
  • Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 28. Januar 2026
    • Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr

Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele Anfang Oktober live gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

PS Plus Essential: Alle Spiele, die im Februar kommen könnten

Welche Spiele gibt es? Generell lässt sich feststellen, dass Sony für PS Plus oftmals ein Bundle aus einem starken Titel und zwei schwächeren Spielen zusammenstellt. Bislang sind aber noch keine offiziellen Infos bekannt, weshalb wir auf die Vermutungen der Fans, YouTuber und Insider zurückgreifen müssen. Das finale Line-up könnte sich also noch ändern.

Für unsere Auswahl haben wir verschiedenste Meinungen verglichen und die am häufigsten genannten Titel herausgearbeitet.

Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora ist ein Action-Adventure aus der Ego-Perspektive, das euch in die offene Welt des westlichen Grenzgebiets von Pandora entführt. Ihr schlüpft in die Rolle eines Na’vi, der von der menschlichen RDA ausgebildet wurde, nun aber zu seinen Wurzeln zurückkehrt, um sein Erbe anzutreten. Eure Aufgabe ist es, die verschiedenen Clans zu vereinen und gemeinsam eure Heimat gegen die zerstörerische Rückkehr der Menschen zu verteidigen.

Im Kampf nutzt ihr eine Kombination aus traditionellen Na’vi-Waffen wie Bögen und menschlichen Sturmgewehren, um euch gegen Soldaten und Mechs zu behaupten. Ein besonderes Feature ist die Möglichkeit, eine Bindung zu einem Ikran einzugehen, um die weitläufigen Landschaften auch fliegend zu erkunden. Neben der Action müsst ihr Ressourcen sammeln, jagen und Ausrüstung herstellen, um in der gefährlichen Wildnis zu überleben.

Das Spiel hat passend zum neuen Film einen kostenlosen DLC erhalten und zog dadurch etliche neue Spieler an. Es könnte also gut sein, dass es dadurch das Spiel auch in das neue Essential-Bundle schafft.

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen ist ein düsteres Action-Rollenspiel im Soulslike-Genre, in dem ihr als Kreuzritter eine riesige Welt erkundet, um den Dämonengott Adyr zu stürzen. Das zentrale Element des Spiels sind zwei parallel existierende Dimensionen, sodass ihr ständig zwischen Axiom, dem Reich der Lebenden, und Umbral, der albtraumhaften Welt der Toten, wechseln müsst.

Ihr nutzt eine magische Laterne, um diese Ebenen zu manipulieren, Rätsel zu lösen und verborgene Pfade aufzudecken. In taktischen Kämpfen tretet ihr mit einer Vielzahl von Waffen und Magie gegen groteske Monster und gewaltige Bosse an.

Sollte euer Charakter in der lebenden Welt fallen, erwacht ihr im Totenreich und erhaltet eine letzte Chance, euch ins Leben zurückzukämpfen. Zudem bietet das Spiel umfangreiche Charakteranpassungen und die Möglichkeit, das gesamte Abenteuer im Online-Koop zu bestreiten.

Atomic Heart

Atomic Heart ist ein Mix aus First-Person-Shooter und Rollenspiel, der in einer technologisch fortgeschrittenen Alternativwelt der sowjetischen 1950er Jahre spielt. Als Spezialagent werdet ihr in eine Forschungseinrichtung entsandt, in der ein Experiment katastrophale Folgen hatte und Roboter außer Kontrolle geraten sind.

Das Gameplay verlangt taktisches Geschick und Ressourcenmanagement: Mit improvisierten Waffen, Nahkampftechniken und Spezialfähigkeiten müsst ihr euch gegen Maschinen und Mutanten in labyrinthartigen Arealen behaupten.

Weitere Möglichkeiten

Neben diesen Favoriten gibt es auch noch ein paar andere Spiele, die unter Fans häufiger als potenzielle Möglichkeiten genannt wurden:

  • Metaphor: RePhantazio
  • Star Wars Outlaws
  • Dragon Ball Sparking Zero
  • Little Kitty: Big City
  • Hades
  • Lost Soul Aside
  • Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
  • Remnant 2
  • Hogwarts Legacy
  • Farming Simulator 25
  • Warhammer Space Marine 2
  • Wanderstop
  • Grounded
  • Mortal Kombat Legacy Collection
  • Klonoa: Phantasy Reverie Series
  • Life is Strange: Double Exposure
Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welches Abo von PS Plus am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?

Quelle(n): Reddit, Playstation World via YouTube, GamingJolac via YouTube, Gaming Kestin via YouTube
