Programmierer kauft zwölf USB-Sticks auf Amazon, bemerkt, dass es Fälschungen sind und beschließt etwas dagegen zu unternehmen

Dies sorgt dafür, dass die Dateien leer sind, wenn sie vom Gerät auf einen Computer kopiert werden. Der eigentliche Inhalt wird aber nicht übermittelt. Das Betriebssystem zeigt auch keinen Fehler an, da es nicht selbst testet, ob die Daten erfolgreich auf einen Stick geschrieben wurden. Es verlässt sich darauf, dass das Speichermedium meldet, wenn es ein Problem bei der Übertragung von Dateien gab – was diese natürlich nicht taten.

Wenn die Geräte an einen PC angeschlossen wurden, wurde vom Betriebssystem durchaus die Größe angezeigt, mit der die Sticks auch verkauft wurden. Die reale Größe betrug in den meisten Fällen jedoch lediglich 64 GB.

In der Vielzahl an Online-Angeboten für Hardware kann es immer wieder vorkommen, dass man nach dem Erwerb eines Produktes feststellt, dass es sich bei dem Produkt um ein abweichendes oder sogar gefälschtes Produkt handelt.

