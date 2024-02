In diesem neuen Steam-Spiel seid ihr ein Cyber-Stalker, der eigentlich nur Gutes will

In einem kurzen Teaser-Trailer deuten Disney und Fortnite an, was ihre Fans bei der Zusammenarbeit der Unternehmen erwartet.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Die Vollversion von Pricolage -IDOLIZED- wird übrigens am 19. Februar veröffentlicht – bis dahin könnt ihr aber in die Demo eintauchen und zumindest die ersten Rätsel lösen.

Denn auch wenn die Motivation des gespielten Charakters grundsätzlich „gut“ zu sein scheint – ist diese Geschichte doch ein mahnendes Beispiel dafür, wie einfach man es Leuten machen kann, alles über das eigene Leben herauszufinden. An einem so konkreten Fall zu sehen, wie sich jemand – egal ob mit guten oder bösen Ansichten – von Hinweis zu Hinweis hangeln kann, um Stück für Stück das eigene Leben offenzulegen, das zeigt Wirkung – und die ist durchaus gruselig.

Worum geht es in Pricolage -IDOLIZED-? Die Story ist relativ einfach erklärt. Es kursiert die Nachricht, dass der beliebte K-POP-Star Sena, ein Teil der Band „7uster“ plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist. Sie postet nichts mehr in den sozialen Medien, es gibt keine Auftritte mehr und alle machen sich Sorgen.

Um euch einige der spannendsten Spiele aus dem Steam Next Fest genauer vorzustellen, streamen wir vom 05. bis 09. Februar täglich live ab 17:15 Uhr auf Twitch GameStar und würden uns riesig freuen, wenn ihr bei unserer Steam Next Week vorbeischaut.

