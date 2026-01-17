Die Preise für Hardware steigen immer weiter, doch AMD will verhindern, dass Grafikkarten teurer werden

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Die Preise für Hardware steigen immer weiter, doch AMD will verhindern, dass Grafikkarten teurer werden

Hardware wird immer teuer. Der Vizepräsident von AMD hat jetzt versprochen, dass man die Preise bezahlbar halten möchte. In Deutschland sind die beliebtesten Grafikkarten von AMD zumindest zur UVP verfügbar. Doch ob das so bleibt, ist fraglich.

Hardware wird immer teurer, vor allem Arbeitsspeicher, aber auch SSDS und Grafikkarten sind teilweise betroffen. Einige Grafikkarten, etwa die RTX 5090 und die RTX 5080, sind kaum oder gar nicht mehr verfügbar.

Das Magazin Gizmodo sprach am Rand der CES 2026 mit David McAfee, Vice President von AMD und verantwortlich für Ryzen. Auf die steigenden Preise von PC-Hardware angesprochen, erklärte McAfee, dass man mit verschiedenen Boardpartnern zusammenarbeite, um zu verhindern, dass die Preise weiter steigen.

Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ein schnippischer Goblin auf Steam macht mir neue Laune auf Stealth-Games, zwei davon könnt ihr euch sogar kostenlos holen Styx: Blades of Greed – Das Stealth-Game mit dem fiesen Goblin bekommt jetzt eine Demo auf Steam Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Neues Zombie-Spiel macht euch zum „Türsteher der Apokalypse“, lässt euch Überlebende mit einem Hammer verprügeln Neues Spiel auf Steam macht euch zum Gott, sorgt für Jubel mit einem neuen Trailer, dabei ist der Entwickler umstritten Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen In einem neuen Shooter auf Steam und PS5 reist ihr in bewaffneten Häusern durch die Wüste, erscheint bereits im März Neues MMORPG schafft trotz Kritik den Durchbruch auf Steam, jetzt will der Entwickler die Kritiker verstummen lassen Abgedrehtes Rollenspiel auf Steam und PS5 macht euch zum Piratenkapitän, verwischt vor großem Test alle MMO-Spuren Ein Action-RPG auf Steam schließt die Lücke, die das Ende von Stranger Things hinterlassen hat: Ihr müsst eine Kleinstadt vor Dämonen retten Eine der besten Erweiterungen von WoW feiert im Februar ihr Comeback

AMD will sicherstellen, dass die Grafikkarten weiterhin bezahlbar bleiben

Das sagte McAfee: McAfee, Vice President von AMD, erklärte, dass man seit vielen Jahren wichtige Partnerschaften mit Produzenten habe, die DRAM produzieren. DRAM ist für Grafikkarten wichtig. Auf diese Weise wolle man verhindern, dass die Preise auch bei Grafikkarten steigen würden:

Wir pflegen seit vielen, vielen Jahren sehr strategische Partnerschaften mit allen DRAM-Herstellern, um sicherzustellen, dass sowohl die von uns benötigte Liefermenge als auch die Wirtschaftlichkeit unserer Einkäufe bei ihnen unserem Grafikgeschäft entsprechen.

Er fügte hinzu, dass AMD versuche, mit den Board-Herstellern zusammenzuarbeiten, um die Preise nahe an den von AMD empfohlenen Preisen zu halten.

Ohne Speicher zum richtigen Preis ist es schwierig, gemeinsam mit unseren AIB-Partnern Grafikkarten zu entwickeln, die den richtigen Preis und Markt treffen. Die sehr genaue Steuerung dieses Speicher-Ökosystems ist daher ein absolut zentraler Bestandteil unserer Arbeit.

In Deutschland bekommt ihr AMDs wichtigste Grafikkarten derzeit zur UVP oder darunter

Wie sieht es denn aktuell aus? AMDs derzeit wichtigste Grafikkarten sind die RX 9070 XT und die RX 9070. Daneben gibt es noch die kleineren Modelle der 9060er-Reihe. Schaut man sich die Preise etwa auf Geizhals.de an, dann liegen die Preise derzeit tatsächlich leicht unter oder bei der UVP.

Die RX 9070 XT hat eine UVP von 689 Euro, teilweise bekommt ihr die Grafikkarte aber bereits für 650 Euro. Ähnlich sieht es bei der RX 9070 aus: Die UVP liegt bei 629 Euro, die Grafikkarte erhaltet ihr aber bereits für rund 600 Euro.

Bei Nvidia sieht es übrigens ähnlich aus: Die UVP für die vergleichbare RTX 5070 liegt bei 589 Euro, ihr bekommt die Grafikkarte teilweise zur UVP oder leicht darunter.

Doch wie lange die Preise so bleiben, ist eine andere Frage. Denn es gibt bereits Gerüchte (via Videocardz.com), dass AMD wegen der steigenden Preise die UVP seiner Grafikkarten leicht anpassen wolle: Die Rede ist von 20 oder 30 Euro pro Karte. In Deutschland sieht man von diesen Preisanpassungen noch nichts, in anderen Ländern soll es bereits Preisanpassungen gegeben haben (via Reddit.com).

Mehr zum Thema
1
Ein Nutzer kaufte vor ein paar Monaten 1 TB RAM und 20 TB Speicher für 1.200 Euro: Heute ist die Hardware mehr als 8.500 Euro wert
von Benedikt Schlotmann
2
Kunde kauft starken PC mit 4 Grafikkarten und 96 GB VRAM für 14.000 Euro, hat wohl mehr Videospeicher als RAM verbaut
von Benedikt Schlotmann
3
Wer gemein zu ChatGPT ist, erhält bessere Ergebnisse, doch Experten warnen vor der schlechten Behandlung
von Benedikt Schlotmann

Arbeitsspeicher ist richtig teuer geworden. Einige Nutzer gehen jetzt so weit, dass sie teilweise 18 Jahre alte Hardware kaufen: DDR3-RAM und passende Prozessoren sind nämlich deutlich günstiger. Händler berichten, dass die Verkaufszahlen für alte Hardware rapide gestiegen sein sollen: Nutzer kaufen gerade aus Verzweiflung 18 Jahre alte Hardware, weil moderner Arbeitsspeicher gerade viel zu teuer ist

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild Tesla

Aufgrund einer verschärften US-Politik gegenüber E-Autos will Tesla seine Batterien ab 2027 in Europa produzieren: in Deutschland

BitCraft Online Early Access

Mutiges MMORPG auf Steam will etwas bieten, das es in WoW und Final Fantasy XIV niemals geben wird, kündigt dafür jetzt Phase 1 an

Weil er sein Lieblingsspiel auf Steam nicht mehr zocken kann, entwickelt ein blinder Spieler seine eigene Mod – und hilft damit anderen

ChatGPT

Wer gemein zu ChatGPT ist, erhält bessere Ergebnisse, doch Experten warnen vor der schlechten Behandlung

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx