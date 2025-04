Pokimane erklärt, warum sie einen Mitarbeiter von Twitch feuern ließ, der Frauen schützen sollte

Die Streamerin Imane „Pokimane“ Anys hat in ihrem Podcast erzählt, dass sich ein Mitarbeiter von Twitch als ihr Lebenspartner und Liebhaber ausgab, um andere Streamerinnen zu manipulieren. Sie sei gegen den Mann vorgegangen.

Das ist die Situation: In einem Podcast am 19. April 2025 erzählte Pokimane über einen Vorfall, der schon einige Jahre zurückliegt (via YouTube). Der Vorfall hat sich um das Jahr 2019 herum ereignet.

Bereits im März 2023 hatte Pokimane angedeutet, dass jemand, mit dem sie über Jahre zusammengearbeitet hat, eine romantische und sexuelle Beziehung mit Pokimane vorgetäuscht habe, um andere Frauen zu manipulieren.

Jetzt, zwei Jahre später, spricht sie über Details: Bei dem Mann handelt es sich um einen langjährigen und wichtigen Mitarbeiter von Twitch. Er sollte eigentlich für die Sicherheit auf Twitch sorgen, gerade für Frauen.

Was war das für ein Mitarbeiter? Pokimane sagt, der Mann arbeitete als Engineer im „Security und Safety Deparment“ von Twitch. Er hätte Streamern bei der Moderation ihrer Kanäle geholfen und war im Kontakt mit vielen Streamerinnen, auch mit Pokimane selbst und ihren Freunden:

Er war sehr hoch angesehen und hatte ein gutes Netzwerk aufgebaut – er war auch einer meiner Mods.

Zu seinen Aufgaben gehörte es vor allem, bei Streamerinnen darauf zu achten, dass Communitys ausgeschaltet werden, die unangebrachte Dinge über Streamerinnen posten. Damit meint Pokimane Dinge wie Deep-Fake-Pornos.

Mann täuschte Beziehung mit Pokimane vor, um sich an Frauen ranzumachen

Was hat der Mann gemacht? Der Mitarbeiter von Twitch hatte die normalen Konversationen genommen, die er mit Pokimane hatte, und so editiert, dass es wirkte, als sei er mit Pokimane in einer sexuellen Beziehung.

In einen normalen Chat fügte er es so sein, dass Pokimane dort plötzlich sagte. „Komm’ dann in mein Hotelzimmer.“

Der Mann nährte sich Frauen aus dem Bekanntenkreis von Pokimane, freundete sich mit ihnen an und erzählte dann, wie schlecht es ihm gehe, weil ihn Pokimane in der Beziehung so schlecht behandelte:

Dann fing er an, über diese vorgetäuschte Beziehung zu reden, die er und ich hatten. Er sprach davon, dass ich ihn emotional, romantisch und anderweitig missbrauchen würde. Er sagte, dass wir uns in Hotels auf der TwitchCon treffen würden.

Der Mann habe es auch so dargestellt, dass Pokimane „sehr, sehr unangemessene Dinge“ gesagt hätte. Pokimane stellt klar: Sie habe den Man nie getroffen – offenbar hat ihr Management ihr auch nicht alle Bilder und Lügen gezeigt, die sich der Twitch-Mitarbeiter ausgedacht hat, um sie selbst zu schützen.

Wie hat Pokimane davon erfahren? Die Streamerin sagt, sie habe erst durch ihr Management davon erfahren, was da genau vorgefallen war, als der Mann sich schon zwei Jahre als ihr Freund ausgegeben hatte.

Die Frauen, die der Mann angesprochen habe, wären miteinander in Kontakt gekommen. So seien die Lügen des Mannes aufgeflogen und sie hätten dann das Team von Pokimane informiert.

Mitarbeiter von Twitch wollte, dass ihn die Frauen vor Pokimane retten

Was war sein Plan? Der Mann wollte sich offenbar so Sympathien erschleichen und bei den Frauen einen Reflex auslösen, wie schlecht ihn Pokimane behandelte.

Er selbst wollte sich als Opfer darstellen, damit die Frauen ihn dann vor Pokimane retten. So versuchte er, an diese Frauen heranzukommen.

Laut Pokimane waren das Aktionen, die sexuell manipulativ und emotional erpresserisch sind.

Mann hat falsche Nacktbilder verschickt

Das hat Pokimane besonders entsetzt: Der Twitch-Mitarbeiter, der dafür zuständig war, solche Deep-Fake-Porno-Seiten zu löschen, habe seinerseits Fake-Fotos von Pokimane an die Frauen verschickt, um sie dazu zu bringen, selbst Nacktbilder von sich zu verschicken.

Pokimane erzählt das mit sicht- und hörbarem Ekel. Das sei schon Psycho-Scheiß.

Außerdem habe er auch ihre Twitch-Umsätze verraten.

So wirkte sich das auf Pokimane aus: Die Streamerin sagte, ihr habe das den Spaß am Streamen auf Twitch verleidet und auch den ganzen Safe Space, den sie aufgebaut habe, beschädigt. Denn die Opfer des Mannes waren Frauen, die zu Pokimane aufgeschaut hätten.

Mitarbeiter wechselte zu Riot Games – Pokimane ließ ihn feuern

Was hat sie gegen den Mann unternommen? Pokimane sagt, sie habe bei Twitch von dem Vorfall berichtet. Das habe eine Untersuchung in Gang gesetzt. Währenddessen musste sie weiter mit dem Mann zusammenarbeiten, um ihn nicht zu alarmieren.

Während der Zeit habe der Mann angekündigt, Twitch zu verlassen, weil er einen Job bei Riot angenommen hat.

Doch als die Untersuchung von Twitch abgeschlossen war, habe Pokimane auch bei Riot angerufen und die LoL-Entwickler über die Situation informiert.

Laut Pokimane sei der Mann gefeuert worden und sie habe dann allen betroffenen Frauen gesagt, dass die Nachrichten des Mannes manipuliert gewesen sein. Wenn die Frauen Angst um ihre Sicherheit hätten, würde Pokimane für ihren Schutz aufkommen. Sie habe es schon überprüft, aber juristisch gäbe es nichts Weiteres, was sie gegen den Mann unternehmen kann.

