Künstler zeigt beliebte Pokémon als Waffen, begeistert damit die Community: „Das wird meinem Baby gerecht“

Ein Pokémon Fan hat Zeichnungen von Waffen veröffentlicht, die auf Pokémon beruhen. Wie das aussieht, erfahrt ihr hier.

Worum geht es? Auf Reddit hat der Trainer KosukeSukeP Zeichnungen veröffentlicht, die er erstellt hat. Hierbei handelt es sich um Waffen wie Stäbe, Schwerter und Keulen. Das Besondere hierbei ist, dass diese Waffen stark von Pokémon inspiriert sind und diese in den Waffen einen hohen Wiedererkennungswert aufweisen.

Beispiele für Waffen, die der Trainer erstellt hat, sind ein Knacklion-, Vibrava- und Libelldra-Stab, Kriegskeulen, die auf Nidoqueen und Nidoking basieren sowie ein Vulpix-Fächer und der zugehörige Vulnona-Stab. Auch die Entwicklungsreihe von Knospi wurde als Vorlage benutzt und ist in der Form von einem Knospi- und Roselia-Stab sowie einem Roserade-Degen gelandet.

Den Reddit Beitrag binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Community feiert es und äußert weitere Wünsche

Was sagt die Community dazu? Die Community ist von den Zeichnungen begeistert und überschüttet den Trainer mit Lob und Wünschen für weitere Zeichnungen. Die sind unglaublich! , lautet ein Kommentar. Sie sind wirklich sehr gut! , merkt ein weiterer Kommentar an. Auch die Kreativität des Künstlers wird hervorgehoben: Deine Kunst ist fantastisch! Ich liebe die Kreativität und die Details in diesen von Pokémon inspirierten Waffen!

Ein weiterer Fan ist so begeistert, dass er folgendes schreibt: Ich würde auf jeden Fall mit der Sense von Maskagato und dem Schwert von Roserade in die Schlacht ziehen, die sehen so cool aus!

Trailer zur aktuellen Pokémon GO Season Zeitlose Reisen .

Welche Waffen wünscht sie die Community noch? Neben viel Lob für den Künstler, gibt es auch Vorschläge für weitere Waffen, die sich die Community wünschen würde. Die sind fantastisch! Ich würde liebend gerne eine Reihe mit der Myrapla-Familie sehen , schreibt ein Fan.

Ein weiterer wünscht sich eine Waffe mit legendärem Einfluss: Diese Designs sind erstaunlich, ich liebe es, diese Kunstwerke zu sehen. Wenn es möglich ist, könntest du eine Waffe für Groudon machen .

Was haltet ihr von den Zeichnungen? Habt ihr Pokémon, die ihr gerne als Inspiration für solche Waffen sehen würdet? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was euch in Pokémon GO aktuell erwartet, werft einen Blick auf die Events im Januar in Pokémon GO.