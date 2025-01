Spieler hat so viel Geld für Pokémon TCG Pocket ausgegeben wie möglich, zeigt jetzt, wie viel er für über 11.000 € bekommen hat

Nur weil man viel Echtgeld in Pokémon TCG Pocket investiert, heißt das noch lange nicht, dass die Garantie auf bessere oder seltenere Karten besteht. Ein anderer Content Creator scheint es zu bereuen, so viel Geld in Pokémon TCG Pocket gesteckt zu haben: Spieler steckt 200 Euro in das neue Pokémon TCG Pocket – Das ist sein Fazit

Der User sleepyboylol postete auf reddit zu diesem Thema. Er hat an einem Tag 720 PokéGold ausgegeben und sagt selbst, dass er so gut wie nichts gezogen hat:

Was ist das für ein Limit? In Pokémon TCG Pocket kann man mit Echtgeld die In-Game-Währung PokéGold erlangen. Mit ihr kann man den Warteprozess bis zum nächsten Boosterpack oder zur nächsten Wunderwahl verkürzen.

In Pokémon TCG Pocket wurde ein Limit eingebaut, wie viel Echtgeld man täglich ausgeben kann. Ein japanischer Spieler ist nun seit Release an die Grenzen dieses Limits gegangen, hat über 12.000 € ausgegeben und zeigt, wie viele Karten er insgesamt dafür bekommen hat.

