Pokémon TCG Pocket: Karten-Liste A2a mit allen bekannten Karten der neuen Erweiterung

Das Sammeln von Karten ist einer der großen Aspekte in TCG Pocket. Wenn ihr bisher noch nicht alle Karten aus der aktuellen Erweiterung sammeln konntet und euch fragt, welche Karten ihr in welchem Booster erhaltet, dann werft einen Blick auf unsere Karten-Liste mit allen Karten zu „Kollision von Raum und Zeit“ .

Wie gewohnt werden also auch in der nächsten Erweiterung wieder normale Monster, ex-Karten und Unterstützer zu finden sein. Wie sich diese auf die aktuelle Meta und die stärksten Decks im Spiel auswirkt, wird sich mit dem Release des neuen Sets zeigen.

Was ist in dem Set enthalten? Die neue Erweiterung von Pokémon TCG Pocket trägt die Nummer A2a und wird unter dem Namen „Triumphant Light“ veröffentlicht. Wann genau die Erweiterung erscheint und welchen Namen sie auf Deutsch tragen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

