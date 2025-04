Pokémon TCG Pocket hat zwei Glurak-ex: Welches sollte ich spielen?

Glurak-ex oder Glurak-ex? Diese Frage kann man sich in Pokémon TCG Pocket gerade durchaus stellen. Wir schauen uns die beiden an.

Das ist in TCG Pocket los: Mit „Glänzendes Festival“ ist ein neues Set in Pokémon TCG Pocket erschienen. Dessen Fokus liegt vor allem auf den schillernden Shiny-Karten, die man daraus ziehen kann und die viele Sammler ansprechen dürften.

Doch es gibt auch noch jede Menge andere neue Karten im Set, die spannend sind – auch für Spieler, die vor allem auf der Suche nach neuen Karten sind, um ihre Gegner zu besiegen.

Eine dieser Karten ist eine Reihe, die wir eigentlich schonmal hatten: Denn in Glänzendes Festival erschienen neue Karten für Glumanda, Glutexo und Glurak-ex.

Das alte Glurak-ex versetzte Gegner in der Anfangszeit des Spiels in Angst und Schrecken. Kann das neue da mithalten? Wir schauen uns die beiden Karten im Vergleich an.

Glurak-ex vs. Glurak-ex im Vergleich

Die beiden Glurak-ex im Vergleich

Das ist das alte Glurak-ex: Glurak-ex aus „Unschlagbare Gene“ war lange eine der maßgeblichen Karten für eines der besten Decks in Pokémon TCG Pocket. Das mächtige Feuerpokémon punktet mit:

180 KP und somit viel Leben

Der Attacke Schlitzer, die 60 KP zieht. Sie kostet eine Feuer und zwei Farblos-Energien.

Seine Top-Attacke ist “Feuerroter Sturm” für zwei Feuer- und zwei Farblos-Energien. Der Angriff zieht 200 KP, verlangt aber auch, dass man danach zwei Feuer-Energien von Glurak ablegt.

Das ist der neue Glurak-ex: Glurak-ex aus “Glänzendes Festival” unterscheidet sich in ein paar Punkten vom alten.

Es hat die Attacke “Anheizen” für eine Feuer-Energie. Die gibt ihm auf einen Schlag 3 Feuer-Energien obendrauf.

Dazu kommt die Attacke “Dampfgeschütz”. Sie kostet drei Feuer-Energien und zwei Farblos-Energien und zieht 150 KP.

Es hat ebenfalls 180 KP.

Seine Rückzugskosten liegen bei drei Energien.

Welches von beiden ist besser? Klar ist: Stark sind beide, ohne Frage. Sind sie erstmal auf dem Feld, wird es schwierig für eure Gegner.

Das alte Glurak punktet vor allem mit seiner 200-KP-Attacke, denn die zerlegt so ziemlich jedes Pokémon im Spiel mit nur einem Angriff. Das ist ein Punkt, bei dem das neue Glurak unter Umständen Schwierigkeiten bekommen kann – denn 150 KP Schaden reichen nicht zwingend für alles. Vor allem, wenn die Gegner Pokémon-Ausrüstungen nutzen, die ihr Pokémon mit mehr KP ausstatten.

Aber: Das neue Glurak hat zum einen den Vorteil, dass es keine Energie mehr abgeben muss, nach dem Angriff. Es kann also im nächsten Zug einfach erneut sein Dampfgeschütz abfeuern, während das alte Glurak nach einem “Feuerroten Sturm” unter Umständen erstmal wieder aufgeladen werden muss.

Darüber hinaus ist das neue Glurak etwas unabhängiger von Karten wie beispielsweise Lavados-ex. Das wird gerne in Verbindung mit dem alten Glurak genutzt, um es schnell auf die nötige Energie zu bekommen – allerdings ist man hier abhängig von erfolgreichen Münzwürfen. Das neue Glurak hingegen kann sich über „Anheizen“ einfach selbst aufladen. Und das auch, falls es durch irgendwelche anderen Effekte Energie verlieren sollte.

Also: Das alte Glurak ist an und für sich einen Tacken stärker als sein Nachfolger und kann mehr Monster auf einen Schlag plätten. Das neue Glurak eignet sich aber durchaus, gerade in Matches, die länger dauern. Deswegen bietet es sich vielleicht sogar an, einfach beide Varianten ins Deck aufzunehmen, wenn man Glurak-ex spielen möchte.

Spannend übrigens: Das neue Glumanda ist deutlich die bessere Variante gegenüber seinem Vorgänger. Denn es hat die Möglichkeit, anzugreifen, ohne Energie abgeben zu müssen – beim alten Glumanda war das nicht der Fall. Schaut als Glurak-Trainer also am besten mal rein, was “Glänzendes Festival” euch bringen könnte. Und wenn ihr wissen wollt, was als Nächstes im Spiel ansteht: Hier findet ihr die Roadmap für Pokémon TCG Pocket.