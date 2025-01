Pokémon TCG Pocket: Finsternis Deck – Mit diesen Karten solltet ihr es spielen

Into The Lost Lands ist die Adaption einer Kurzgeschichte vom Fantasy-Autor George R.R. Martin mit Dave Bautista und Milla Jovovich.

In The Lost Lands – Trailer zum neuen Fantasy-Film von Paul W.S. Anderson

Was sind die Vorteile und Nachteile? Mew-ex ist ein genialer Konter, um den stärksten Meta-Decks entgegenzutreten. Auch dieses Pokémon kam mit dem neuen Booster ins Spiel. Durch die geringen Energiekosten von Smogmog kann das Finsternis-Pokémon in Kombination mit Koga die Vorarbeit leisten, bis Mew-ex ins Spiel kommt.

Pokémon TCG Pocket: Celebi ex Deck – In dieser Kombination solltet ihr es spielen

Was sind Finsternis-Karten? Die Finsternis-Karten in Pokémon TCG Pocket sind dunkelgrün gefärbt. Sie besitzen oft Mechaniken, bei denen der Gegner vergiftet wird. Dadurch nimmt der Gegner 10 Schaden pro Runde. Auf den ersten Blick ist das nicht viel. Doch wenn sich das Match über mehrere Runden zieht, kann es bedrohlich werden.

