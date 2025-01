Ein kleiner Fehler in Pokémon TCG Pocket kann euch den Sieg kosten

Vermutlich dauert es nicht lange, bis neue Karten in Pokémon TCG Pocket eingeführt werden, die sich ebenfalls an diese Regel halten müssen. Doch möglicherweise gibt es einige, die diese Regel erweitern. Wann das neue Set kommt, erfahrt ihr hier: Pokémon TCG Pocket Nächstes Set: Infos & Leaks zum Release der neuen Karten

Spieler entdecken Details auf Karten in Pokémon TCG Pocket, erkennen ikonische Orte nur am Zaun

Wieso warnen Spieler davor? Der User Demisanguine schreibt auf Reddit, was ihm widerfahren ist. Er wollte eine Karte mit X-Initiative auf die Bank schicken, nur um das darauffolgende Pokémon wieder zurückzuziehen. Das ergibt beispielsweise Sinn, wenn ihr eine Fähigkeit des Pokémons nutzen wollt, das nur in der aktiven Position geht.

Wenn ihr euch in Pokémon TCG Pocket mit anderen Spielern duellieren wollt, müsst ihr euch an bestimmte Regeln halten. Ein Spieler hat nun auf die harte Tour gelernt, dass er einen bestimmten Fehler nicht machen darf.

