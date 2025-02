Spieler haben in Pokémon TCG Pocket ein Item mehr als 1.000.000 Mal, weil eine Funktion so umständlich ist

In Pokémon TCG Pocket gibt es unterschiedliche Items und Währungen, mit denen sich Spieler das Sammeln von Karten erleichtern können. Doch ein Item ist bei Fans so unbeliebt, dass sie es teilweise über eine Million Mal anhäufen.

Um was für ein Item geht es? Der Funkelstaub (im Englischen: Flair) kann den Karten von Pokémon TCG Pocket Effekte hinzugefügt werden. Er ist rein kosmetisch und hat keinerlei Einfluss auf die einzelnen Fähigkeiten der Karten. Die Deko-Flairs seht ihr nur in eurer Sammlung, die Kampf-Flairs auch in Kämpfen.

Es gibt sogar Flairs, die nur für einzelne Karten eingesetzt werden können. Der Pokéball kann mit kleineren Pokébällen verziert werden. Doch viele Spieler nutzen die Funktion gar nicht. Sie beschweren sich nun auf Reddit, wie umständlich diese Funktion sei.

Die neue Erweiterung bringt neue Flairs mit sich:

Funkelstaub wird von vielen Spielern nicht benutzt

Wieso ist es so unbeliebt? Wie viele User auf Reddit schreiben, haben sie seit dem ersten Tag nicht einen Funkelstaub genutzt. Da das Item nur für Cosmetics verwendet wird, haben wohl viele Trainer kein Interesse an ihm.

Ein Nutzer schreibt, dass er die Funktion nur einmal ausprobiert und danach nie wieder genutzt habe. Er hat mit über 1.900 Likes die meisten Zusprüche. Viele werden also nur einmal eine Karte mit einem Effekt versehen haben und es dann gelassen haben.

Aus den Kommentaren liest sich heraus, dass das System „lästig und umständlich“ sei. Es benötigt nämlich viele Klicks, bis man den Effekt auf seiner Karte hat. Außerdem werden für den Effekt doppelte Karten benötigt, die bei der Prozedur vernichtet werden. Viele würden die Karten lieber für die Tausch-Funktion behalten, bei der man durch doppelte Karten die Tausch-Marken erhält.

Was hat das zur Folge? Dadurch, dass die Sammler ihren Funkelstaub nicht nutzen, häufen sie das Item an. Beim Ersteller des Threads wird nicht mehr die genaue Anzahl angezeigt, er hat bereits mindestens 1 Million Funkelstaub angehäuft. Auch andere User haben eine 6-stellige Anzahl des Items.

Wenn User die Funktion nutzen, dann oft für Karten, die in vielen Decks vorkommen. Darunter fallen Forschung des Professors, Pokéball oder auch X-Initiative. Sie kommen auch in den besten Decks vor, die ihr im PvP nutzen könnt: Pokémon TCG Pocket: Beste Meta Decks mit Kollision von Raum und Zeit in der Tier List