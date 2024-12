Pokémon TCG Pocket: Spieler entdeckt Flair, das ihr leicht übersehen könnt

Ob damit die Shoptickets gut investiert sind oder nicht, hängt davon ab, wie wichtig einem kosmetische Items und ein möglichst individualisiertes Deck sind. Wer aber beides wichtig findet, braucht möglichst viele Ressourcen. Wie ihr die am besten farmt, erfahrt ihr hier: Pokémon TCG Pocket: Pack-Sanduhren und Shop Tickets schnell farmen – So geht es

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vielen Fan macht das nichts aus und sie freuen sich über das besondere Flair, da gerade Item-Karten häufig verwendet und in so ziemlich jedes Deck eingebaut werden:

Welches Flair ihr bei den jeweiligen Karten an welcher der 4 möglichen, freischaltbaren Stellen habt, hängt von eurem ersten gezogenen Booster Pack ab. Dadurch kann das Flair an unterschiedlichen Stellen auftauchen und mehr Ressourcen benötigen.

Was für ein Flair hat der User gefunden? User not_a_m0d teilt in seinem Thread auf Reddit , dass er ein cooles Flair gefunden habe, bei dem er sich nicht sicher sei, ob es viele kennen würden. Dabei handelt es sich um ein Flair, das eure Karte mit kleinen Pokébällen bedeckt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to