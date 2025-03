Die besten Karten im neuen Set von Pokémon TCG Pocket sind schon klar, obwohl es noch nicht mal draußen ist

Am 27. März 2025 erscheint das neue Set A2b von Pokémon TCG Pocket. Mit der Erweiterung „Glänzendes Festival“ gibt es wieder frische Karten, wobei die 4 stärksten davon schon jetzt feststehen.

Was ist das Besondere an dem neuen Set? Die kommende Erweiterung bringt die Schillernden Pokémon ins Sammelkartenspiel, die viele auch als Shinys kennen. Dabei handelt es sich um besondere Farbvarianten von Pokémon, die in den Videospielen viel seltener auftauchen. Pro Pokémon gibt es eine weitere Farbvariante.

Die Stars von „Glänzendes Festival“ sind Glurak-ex und Lucario-ex, jeweils in ihren Shiny-Farben. Bislang sind nur ein paar der neuen Karten bekannt. Doch wenn man sich anschaut, welche Pokémon schon im Trailer enthüllt werden, so sieht man, dass vor allem 4 neue Karten die kommende Meta dominieren werden.

Den passenden Trailer gibt es hier:

Neue Karten werden im PvP von Pokémon TCG Pocket landen

Welche Karten sind besonders stark? Beim kommenden Set stechen 4 Karten ganz besonders in den Vordergrund, die ein viel besserer Ersatz für bisherige Karten sein könnten:

Glurak-ex ist offensichtlich eine besonders starke Karte. Das Pokémon kann sich nämlich selbst mit Energie versorgen und dann eine vernichtende Attacke mit 150 Schaden ausführen. Es könnte ein guter Ersatz für die bisherige Kombination aus Lavados-ex und dem alten Glurak-ex werden, die die Rollen einzeln innehatten.

Rot ist eine neue Trainer-Karte, die einem aktiven ex-Pokémon des Gegners 20 mehr Schaden zufügen. Damit ist der Unterstützer noch besser als Giovanni, der aktuell in vielen Decks genutzt wird. Er kann nämlich nur weitere 10 Schaden zufügen.

Schligdri-ex konnte man zwar noch nicht sehen, doch der Karteneffekt ist schon jetzt bekannt (via Bulbapedia). Es teilt 3 mal 50 Schaden an zufällige, gegnerische Pokémon aus. Das macht es besser als Dragoran, das zwar 50 Schaden mehr austeilt, aber zwei Energietypen und eine Weiterentwicklung mehr benötigt.

Das neue Pikachu-ex ist viel mächtiger als seine alte Version. Statt maximal 90 Schaden auszuteilen, kann es jetzt 150 Schaden machen. Der einzige Nachteil ist nur, dass es die Energie ablegen muss.

Besonders hervorzuheben ist die Trainer-Karte, da sie bisherige Strategien noch effektiver macht. Mit ihr kann beispielsweise Mogelbaum noch weiter gepusht werden und zu einem effektiven Arceus-ex-Killer machen.

Wann erscheint das Set? Die neue Erweiterung kommt am 27. März 2025 in Pokémon TCG Pocket. Ab diesem Datum könnt ihr die Booster mit den neuen Karten wählen und hoffen, die 4 stärksten Karten zu erhalten. Leider gibt es keine Möglichkeit, direkt zum Release über Pack-Punkte an die Karten zu kommen: Pokémon TCG Pocket: Wenn ihr eure Pack-Punkte angespart habt, könntet ihr heute enttäuscht werden