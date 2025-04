Die besten Karten in Pokémon TCG Pocket, die nur eine Energiemarke brauchen

In Pokémon TCG Pocket gibt es seit dem Release eine Karte, die mit jeder Erweiterung stärker wird. Sie ist ein guter Konter gegen Karten wie Panzaeron, die auf Pokémon-Ausrüstung setzen: Eine Karte in Pokémon TCG Pocket wird immer stärker, je größer das Spiel wird – aber sie hat ein großes Problem

Porenta wirkt auf den ersten Blick nicht gerade stark. Es hat nur 60 KP und teilt 40 Schaden aus. Damit ist es, verglichen mit anderen Pokémon in dieser Liste, eher schwach. Doch es hat einen großen Vorteil: Es besitzt farblose Energiepunkte. Damit kann Porenta in allen möglichen Decks als Lückenfüller eingesetzt werden, wenn ihr noch einen Platz übrig habt.

Doch ohnehin ist Kokowei-ex durch seine Statuswerte und den Energiebedarf so gut, dass ihr es unbedingt in euer Pflanzen-Deck packen solltet.

Sobald ein Spieler direkt angreifen kann, kann er schon in frühen Runden die Führung an sich reißen. Alternativ kann er mit solchen Pokémon flexibel im Duell angreifen, sobald sie auf die aktive Position gesetzt werden. MeinMMO zeigt euch deshalb, mit welchen Karten, die nur eine Energiemarke benötigen, ihr euer Deck füllen könnt.

Mit jeder Erweiterung kommen neue Karten in das Mobile Game Pokémon TCG Pocket. Je nach Stärke des Pokémons benötigt sein Angriff eine bestimmte Anzahl an Energiemarken. Da es pro Runde nur eine Marke gibt, kann es entscheidend sein, wie viele Marken das eigene Pokémon benötigt.

Wer schon zu Beginn eines Duells in Pokémon TCG Pocket den Gegner attackieren will, kann auch Karten setzen, die nur eine Energiemarke benötigen. MeinMMO zeigt euch die Besten, die in euer Deck sollten.

