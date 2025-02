Spieler testet, ob ihr in Pokémon TCG Pocket bessere Karten zieht, wenn ihr Geld ausgebt

In der Welt von Pokémon TCG Pocket gibt es allerhand Kuriositäten, über die man beim Spielen stolpern kann. Dazu gehört es auch, mit Decks in Turnieren zu gewinnen, die absolut kein Teil der Meta im Spiel sind: Spieler baut geniales Deck in Pokémon TCG Pocket, gewinnt Turnier mit nur einem Monster .

Welche Karten wurden gezogen? Sowohl in den Sanduhren-Packs, als auch in den Gold-Packs konnte der Spieler dabei sogar jeweils eine der seltenen und beliebten immersiven Karten mit 3 Sternen erhalten.

Wie hat der Spieler getestet? Dabei hat der Spieler je 80 Packs mit Sanduhren und mit Gold geöffnet. Welche Karten er dabei im Detail gezogen hat, könnt ihr in seinem Video auf YouTube sehen. Neben vielen Karten mit geringer Seltenheit, gab es auch einige starke Pulls, die sich in den Boostern versteckt haben.

Ein Spieler hat in Pokémon TCG Pocket getestet, ob ihr Packs lieber mit Sanduhren oder mit Gold holen solltet. Das Ergebnis hat er in einem Video festgehalten.

