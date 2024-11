Pokémon TCG Pocket: So erreicht ihr möglichst schnell das Max-Level 

Viele Spieler öffnen in Pokémon TCG Pocket fleißig ihre Booster und kämpfen mit ihren zusammengestellten Decks gegen andere Trainer. MeinMMO verrät euch, was aktuell das maximale Level ist und wie ihr es möglichst schnell erreicht.

Was ist das Max-Level? Aktuell können Spieler in Pokémon TCG Pocket bis Level 50 kommen. Mit jedem Level benötigt ihr immer mehr Erfahrungspunkte, um das nächste zu erreichen. Wenn ihr also schon bei einem hohen Level angekommen seid, dauert es trotzdem noch seine Zeit, bis ihr das Max-Level erreicht.

Wenn ihr ein Level aufsteigt, erhaltet ihr folgende Belohnungen:

12 Pack-Sanduhren

12 Wunder-Sanduhren

1 Zeitsprung-Uhr

1 Pokégold (2 für jedes 5. Level)

Wenn ihr also im Level aufsteigt, könnt ihr noch mehr Karten durch die Belohnungen bekommen. Damit ihr möglichst schnell das Endlevel erreicht, zeigt euch MeinMMO, was ihr dafür tun müsst.

Den Trailer zu Pokémon TCG Pocket findet ihr hier:

So könnt ihr schnell Leveln in Pokémon TCG Pocket

Absolviert jeden Kampf gegen die CPU

Im Kampf-Menü solltet ihr jeden Stufenkampf der 4 unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade absolvieren. Dadurch bekommt ihr nämlich satte 1.750 XP. Die Kämpfe solltet ihr so schnell wie möglich absolvieren, da ihr so einen Raketenstart hinlegt und eine gute Basis habt, um mehr XP zu farmen.

Denkt an eure Dailys

Pro Tag könnt ihr in Pokémon TCG Pocket 2 Dinge erledigen, die euch mehr XP verschaffen. Ihr könnt 2 Booster pro Tag öffnen und so an 75 XP kommen und zusätzlich am Wundertausch teilnehmen, der euch 15 XP bringt. Vergesst also nicht, euch täglich einzuloggen und euch die Belohnungen abzuholen.

Das Öffnen der Booster bringt viele Erfahungspunkte.

Öffnet eure Booster

Versucht nicht, die Pack-Sanduhren aufzuheben, wenn ihr schnell Leveln wollt. Denn pro geöffnetem Boosterpack gibt es ganze 25 XP. Pro Tag könnt ihr regulär zwei (oder mit Premium-Pass drei) Booster öffnen. Durch die Pack-Sanduhren, die ihr woanders bekommt, könnt ihr die Wartezeit bis zum Öffnen des nächsten Boosters um eine Stunde verkürzen. So kommt ihr schnell an neue Erfahrungspunkte.

Nutzt die Wunderwahl

Auch mit den Wunder-Sanduhren kommt ihr schneller an Erfahrungspunkte. Für jede Wunder-Ausdauer, die ihr in der Wunderwahl ausgebt, gibt es nämlich zusätzliche 15 XP. Um das Meiste aus dem Tausch rauszuholen, könnt ihr Wunder-Sanduhren verwenden, um mehr Ausdauer zu erhalten. Sollte euch keine der Tauschmöglichkeiten gefallen, könnt ihr zusätzlich mit Zeitsprung-Uhren abgelaufene Wunderwahlen wiederherstellen.

Verbringt viel Zeit in Spielerkämpfen

Solltet ihr alle CPU-Kämpfe erledigt, die Pack-Sanduhren ausgegeben und die Belohnungen eurer Dailys abgeholt haben, bleiben euch noch die Kämpfe gegen andere Spieler. Hier werdet ihr vermutlich die meiste Zeit verbringen. Die Anzahl an Erfahrungspunkten, die ihr pro Tag bekommen könnt, ist nämlich unbegrenzt. Pro Kampf warten 15 XP auf euch. Denk dran: Private Matches gegen eure Freunde zählen dabei nicht!

Investiert echtes Geld

Wer genug Geld übrig hat, kann es sich überlegen, in den Premium-Pass zu investieren. Dadurch könnt ihr pro Tag einen weiteren Booster öffnen und so an noch mehr XP kommen. Außerdem erhaltet ihr Pokégold, durch das ihr ebenfalls schneller an neue Karten und somit neue XP kommt. Ein Beispiel: Für 500 Pokégold könnt ihr 115 Boosterpacks öffnen, was 2.875 XP entspricht.

Zu Beginn des Spiels schenkt euch Pokémon TCG Pocket 2 Wochen gratis, in denen ihr den Pass ausprobieren könnt. Nutzt ihn also, um schnell XP zu farmen.

Wenn ihr wissen wollt, ob es sich lohnt, Geld in das Spiel zu investieren, solltet ihr euch das folgende Beispiel anschauen. Ein Spieler hat nämlich 200 € in Pokémon TCG Pocket investiert und verrät, ob sich die Ausgabe gelohnt hat: Spieler steckt 200 Euro in das neue Pokémon TCG Pocket – Das ist sein Fazit